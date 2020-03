Científico alemán descubre nuevos síntomas del COVID-19 (SARS-CoV-2)

El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung realizó una entrevista al virólogo Hendrik Streeck, tal vez el más importante científico del país teutónico dedicado a las investigaciones del covid-19, el actual coronavirus que causa una pandemia en la humanidad.

En esta entrevista, Streeck, que ha atendido e investigado a cientos de pacientes con coronavirus en Alemania, dio a conocer que ha descubierto nuevos síntomas en los pacientes contagiados con el SARS-CoV-2, "Casi todas las personas infectadas que entrevistamos, y esto se aplica a unos dos tercios, describieron una pérdida de olfato y gusto que duró varios días. Es tan complejo, que una madre no podría oler el pañal sucio de su hijo", describió el médico.

"Otros ya no podían oler su champú y la comida comenzó a tener un sabor suave", indicó el científico.

Por otra parte aclaró que, según las primeras hipótesis de su teoría, estos síntomas de pérdida de olfato y gusto comenzarían a aparecer en la última etapa de la infección.

En relación a la sintomatología común, el investigador puso en claro que el paciente típico de covid-19 muestra síntomas leves, y que el 91 por ciento de los contagiados muestran solo síntomas de leves a moderados; tos seca e irritable, y posiblemente fiebre.

Otro dato de interés es que "La diarrea también ocurrió en personas estudiadas, en el 30 por ciento de los casos, que es más común de lo que se pensaba anteriormente" señaló el galeno.

En cuanto a la propagación del virus mediante las heces, Streeck dijo que esta teoría aún no es comprobable; "No obstante, encontramos restos de material genético del virus en las taza de inodoros, lo que no significa que también sea infeccioso".

El coronavirus SARS-CoV-2 se ha esparcido por 162 países alrededor del mundo. Las muertes se acercan a 8.000, siendo la mayor parte en China y ahora Italia que la sobrepasa, y los recuperados se acercan a las 82.000 personas.