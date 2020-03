(VIDEO) Ecuador: Alcaldesa de Guayaquil dio positivo junto a su esposo en la prueba del COVID-19

Marzo 19 de 2020.- La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri informó a través de las redes sociales que había resultado positiva en la prueba del COVID-19 y que tendrá que permanecer aislada en su domicilio junto a su esposo quien también resultó positivo en el test de este coronavirus.

Desde su casa envió este mensaje: "Esta transmisión la hago para comunicar al Ecuador y a los guayaquileños que he sido contagiada de coronavirus". Viteri agradeció a los médicos de su país quienes ofrecían su vida para salvar a los demás y mencionó a los médicos chinos quienes dijeron que eran "guerreros de la salud y que si era necesario morir en el campode batalla lo iban a hacer" aprovechó para aconsejar para que la gente no saliera de sus casas, así mismo dio instrucciones para que sus hijos no los fueran a visitar a su lugar de residencia donde se encuentran en cuarentena.

Hasta ahora Guayaquil es hasta ahora la ciudad ecuatoriana con más casos de coronavirus confirmados hasta el 19 de marzo, con 111 personas contagiadas. Sin embargo el número se incrementaría a 154 incluyendo a toda el área, conocida como el Gran Guayaquil.

Dentro de Ecuador surgieron muchas críticas porque no se estaban tomando en serio la gravedad de esta pandemia que va como una voragine expandiéndose por todo el mundo.