(VIDEO) Médico estalla en llanto en un programa de televisión por situación del coronavisrus en España

Un médico y you tuber español, Jesús Candel cuestiona los métodos empleados en España y que por estas fallas han muerto muchas personas y que la gente no entiende la magnitud del problema. Que la gente va a trabajar y a pasear como si nada y cuestiona a los mismos moderadores de "Sálvame" un famoso programa de televisión española que no cumplen con las medidas de seguridad contra el virus.

Al denunciar la situación por la que atraviesa España estalla en llanto porque los médicos no se dan abasto y que personas mayores sufren mucho por esta crisis, así como los médicos que tienen que atravesar por situaciones frustrantes y que muchas veces no pueden hacer nada.

El médico dice que todo parece una película de terror y que la solidaridad es lo único que los puede ayudar.