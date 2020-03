(VIDEO) El coronavirus en China

Miércoles, 18 de marzo de 2020.- Usted, al igual que la mayoría, se quedó en su casa solo o con su familia por la cuarentena contra el coronavirus, cumpliendo con las medidas dictadas por el gobierno nacional y está buscando información en las redes, desea saber que es lo que está pasando no solamente en Venezuela sino en el resto del mundo.



Así estamos casi todos y en esta oportunidad ofrecemos a aporreadores y aporreadoras este reportaje realizado por el corresponsal de la DW en Pekín, capital de China, donde nos narra su experiencia personal en la cual muestra la diferencia de la situación actual con lo días normales así como la serie de medidas de control a través de las cuales el pueblo chino ha logrado, hasta el momento, controlar a esta feroz epidemia que amenaza con propagarse por todo el mundo.



China lucha contra el coronavirus con un nuevo concepto de cuarentena. El periodista Sebastien Le Belzic, colaborador en Pekín, pasa estos días encerrado en casa junto con su familia.



Desde la revolución de Mao y la instauración de la dictadura del proletariado, devotos trabajadores del partido vigilan a la población en cada calle, en cada edificio y en cada distrito, observando, controlando e informando a sus superiores. Durante la crisis del coronavirus estos adeptos del partido se encargan de transmitir directamente cada día las nuevas reglas para contener la epidemia. Al igual que la mayoría de los habitantes de Pekín, Sebastien Le Belzic está pasando estos días encerrado en casa con su familia. La única posibilidad de escapar de este exilio interno son las redes sociales, en las que algunos valientes blogueros todavía se atreven a informar a los chinos. No siempre coinciden con la línea marcada por el partido, por lo que su actividad es de lo más arriesgado. Si hay algo a lo que el partido tema más aún que al coronavirus, es a la libertad.



Un videodiario sobre la cotidianidad de la capital china en tiempos del coronavirus.



La participación del partido comunista chino ha sido fundamental para mantener el control social y la supervisión de los ciudadanos a los cuales se les monitorea constantemente, se les chequea la temperatura para comprobar que no estén contaminados por el coronavirus, si aparecen positivos se les somete a cuarentena de inmediato, medida severa que garantiza que la epidemia no se extienda.

Además de la situación causada por el coronavirus en China el documental trata la situación de algunos bloqueros, que han osado presentar a través de las redes una visión crítica, mas allá de la información oficial presentada por el gobierno chino.

En China todo funciona a través de las redes sociales, los pagos, la comunicación, el transporte público, quien no tenga una cuenta está aislado de la sociedad