Conozca alimentos que son fuentes de vitamina C y derrote la especulación

15 de marzo de 2020.- Una de las maneras de evitar el contagio de virus en consumir alimentos que sean fuentes de Vitamina C. Ante la llegada del Coronavirus a Venezuela, los especuladores de oficio han aumentado el Kg de limón a Bs 300.000 y hasta 400.000. Los venden a este precio en total y absoluta impunidad.

Las recomendaciones que hace la población a través de las redes sociales es consumir otros alimentos que también son fuentes de vitamina C y que bien pueden sustituir al limón.

Entre los alimentos recomendados están el pimentón rojo, hinojo, eneldo, albahaca. Tienen o más ácido ascórbico que el limón. Por fuentes de vitamina C no deberíamos preocuparnos, asimismo las naranjas, parchitas, mandarinas. El mango también es una fuente de vitamina C y estamos en época de mango, la fruta con mayor contenido de vitamina C es la guayaba, también están la lechoza, la patilla, el melón.

Es recomendable cumplir con las recomendaciones para evitar el contagio, pero tambiém consumir estos alimentos nos puede ayudar a evitarlos.

El llamado es a las autoridades competentes a que paren los precios especulativos porque se debe considerar que esta epidemia en Venezuela puede resultar grave dada las condiciones económicas que padece la población producto de la crisis.