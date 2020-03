Contralor General de Venezuela denunció duras e inhumanas sanciones de EEUU

El presidente del Consejo Moral Republicano y contralor general de la República, Elvis Amoroso, denunció que las “duras e inhumanas” sanciones promovidas por el Departamento de Estado norteamericano y la administración de Donald Trump restringen al Gobierno del presidente Nicolás Maduro la adquisición de insumos médicos para enfrentar cualquier enfermedad.



Amoroso consideró que Estados Unidos (EEUU) debe, por razones humanas, levantar las sanciones impuestas desde 2017 a solicitud de la oposición venezolana. “Esto no es nuevo, ya lo que hemos denunciado como Estado ante el mundo: las sanciones impiden que podamos libremente adquirir equipos y medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas. (…) Ahora que enfrentamos un virus como el Covid-19 no estamos exentos quizás de necesitar equipos especializados, pero no podemos adquirirlos gracias a las crueles sanciones que ha impuesto Estados Unidos”, declaró el contralor.



Amoroso explicó que es un derecho internacional comercializar con cualquier país, y más cuando se produce una pandemia mundial. “Estados Unidos debe recapacitar, y quienes apoyaron estas sanciones en nuestro país también (…) deben pronunciarse para que nos desbloqueen las cuentas que tiene el Estado venezolano en el exterior y poder así adquirir insumos, tal y como lo hace cualquier nación en el mundo”.



Instó a sumarse a la campaña nacional y al llamado hecho por el Jefe del Estado para prevenir el brote de coronavirus que fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado miércoles.



Opinó que los medios masivos han “exacerbado” los datos porque siempre hay información desde lo negativo. “Si bien es cierto que es un virus altamente contagioso, también es cierto que lo ha superado un número mayor de afectados, por ello considero que los medios deben presentar la realidad también desde el número de personas salvadas y no desde cuantos han muerto”, indicó, e hizo referencia a publicaciones sensacionalistas que algunos medios internacionales han difundido. “No hay nada peor que el terror, y este solo se combate con información verdadera y oportuna”, sentenció.