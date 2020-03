Julio Chávez: Estado creará condiciones para que este año haya elecciones de la AN

Julio Chávez. Credito: Archivo

11 de marzo de 2020.- El Estado venezolano va a seguir apuntalando todos los esfuerzos en función de crear todas las condiciones para que este año 2020 haya elecciones parlamentarias, reafirmó el diputado del Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Lara, Julio Chávez, este miércoles.



"Nosotros estamos convencidos y ganados de que este año 2020, sí o sí, es la palabra empeñada del Estado venezolano que ha sido consecuente, van a haber elecciones parlamentarias y posteriormente se organizarán eventos electorales sucesivos", remarcó el parlamentario en entrevista en el programa Al aire, de Venezolana de Televisión.



Estimó que estos comicios pudiesen darse en el último trimestre del año, "tomando en cuenta los lapsos que establece la ley, seis meses posterior a la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo.



No obstante, recordó que si bien existe un marco jurídico, continua el proceso dentro de la mesa de diálogo político, "y en función de crear las mejores condiciones para que se establezca la paz en el país avanzamos sobre esa idea del acuerdo político para que podamos llegar a estas elecciones este año", acotó.



Producto de la Mesa Nacional de Diálogo entre el Gobierno y la oposición, el lunes pasado fue instalado el Comité de Postulaciones Electorales, instancia que estará presidida por el diputado a la AN del partido opositor de Primero Justicia, Ángel Medin, y contará como vicepresidente con el diputado Julio Chávez y como secretario, el opositor José Luis Cartaya.



Este comité elegirá un nuevo CNE con miras a los comicios de este año.



Julio Chávez destacó el esfuerzo ejecutado para llegar a la designación de la directiva del comité e hizo votos porque se cumpla la voluntad de participar en los comicios por parte de la oposición, "sobre todo porque la presión de Estados Unidos va a ser fuerte sobre estos actores", advirtió.



El diputado llamó al pueblo a igualmente estar vigilantes sobre nuevos intentos de sabotaje incluso en contra del propio CNE por parte de sectores de oposición extremistas con la pretensión de impedir la realización de los comicios, y en medio de ese escenario "el comité de postulaciones deberá lograr llegar a la lista de aspirantes de rectores del CNE, de manera que será un proceso nada fácil", añadió.



