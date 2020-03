Instalado Comité de Postulaciones para elegir miembros del CNE

Conformado el Comité de Postulación Electoral para elegir nuevo CNE Credito: Archivo

10 de marzo de 2020.- Este lunes fue instalado el Comité de Postulaciones Electorales para elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).



La información la dio a conocer el jefe del Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, en su cuenta en la red social Twitter; en la que detalló que los miembros de esta instancia fueron elegidas de manera unánime.



Esta instancia estará presidida por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) del partido opositor de Primero Justicia, Ángel Medina; y contará como vicepresidente al diputado del Bloque de la Patria por el estado Lara, Julio Chávez y como secretario al opositor José Luis Cartaya.



Este comité, además, estará conformado por 10 representantes de la sociedad civil quienes, junto a los parlamentarios, podrán elegir a los nuevos miembros del Poder Electoral.



En febrero pasado — antes de instalar formalmente el Comité de Postulaciones Electorales—, se conformó un Comité Preliminar, en el que se adelantó un reglamento de funcionamiento de la instancia, un cronograma de trabajo, así como el proceso de escogencia de los cinco hombres y mujeres que integrarían el nuevo CNE.



Por su parte, el ahora vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales indicó, el pasado jueves, que la instancia tendría un lapso entre 50 y 56 días para elegir a los nuevos miembros del CNE, que permita colocarle una fecha a las elecciones parlamentarias, que deben realizarse este año tal y como lo establece la Constitución.



Cabe recordar que los lapsos para la renovación de las autoridades del CNE no se encuentran vencidos, no obstante, dicho comité forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición venezolana en la Mesa de Diálogo Nacional, instalada el pasado mes de septiembre en la Casa Amarilla, de Caracas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 282 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)