(VIDEO) Piedad Córdoba rompe su silencio. Es el puente entre Duque y Maduro

9 de marzo de 2020.-

En esta conversación la exsenadora revela el rol que ha tenido con Chávez y Maduro para evitar que la relación de Venezuela y Colombia siga siendo un infierno

Uno de los pocos puentes que quedan entre la Colombia de Iván Duque y la Revolución Bolivariana liderada por Nicolás Maduro es Piedad Córdoba. Gracias a su cercanía con el comandante Chávez y luego con el presidente Maduro. Desde los tiempos de Álvaro Uribe ha buscado un diálogo, y aunque a la gente le da rabia, “a Venezuela no la ahoga nadie, ni EEUU con el bloqueo”. Conversación con Juan Manuel Ospina.

https://youtu.be/lLLkyKOADxY

Juan Manuel Ospina: Hay dos posiciones extremas acá con Venezuela y se ve que es mucho más complicado que esa verdad oficial. Hacia dónde va a evolucionar esto porque para Colombia es muy importante pero es que Duque lo está manejando muy mal. ¿Cómo percibes esto?

Piedad Córdoba: Estuve la semana pasada en Venezuela y tengo un agradecimiento muy grande con ellos por las liberaciones de secuestrados por las Farc. Es que prestaron los hoteles de Caracas, los mejores, para que llegaran los familiares de los secuestrados por ahí en el 2005 en la Venezuela de Chávez. Cuando lo retiran a él de la negociación yo seguí en la lucha y ellos me ayudaron. Hace poco estuve en Cuba analizando con intelectuales la realidad venezolana y la conclusión es que Venezuela es un país muy rico y lo que hay es una presión para recapturar lo que había antes de Chávez, claro que hay problemas pero no son tan graves como los quiere presentar. Tú vas allá y ya sientes el bloqueo fuerte, como en Cuba, pero igual todavía hay un gobierno que pensiona 4 millones de personas, vivienda gratis, el problema es que nunca le pararon bolas a la comunicación del exterior y esto generó más el caos que exilió a la gente, es que mira que la gente quiere regresar y hay que hablar con la canciller Claudia Blum para armar un plan regreso. Si les fastidia tanto a la gente el gobierno colombiano debería prestarse para que se devuelvan. La situación es muy difícil ya. Ayudémosle a que se devuelvan

J.M.O: El gobierno colombiano no se manifiesta

P.C: Le voy a contar una chiva, estuve en una tarea que fue muy interesante para el país. Hace año y medio Maduro me llamó y me dijo que se quería reunir con Uribe para que él representara a la oposición venezolana porque allá lo respetan. Hace mucho no veía a Álvaro, mi hijo le pidió una cita, fue muy amable al recibirme en su casa, yo le dije “Maduro quiere reunirse contigo”, él se sorprendió, yo le dije que esa oposición te respeta. Me dijo,” yo no voy a ir a hacer diálogos interminables sino a ver cómo respetan la propiedad privada y la iniciativa empresarial”. Lina, que estaba ahí, dijo que fuera una reunión pública. Me devolví a Caracas le dije a Maduro que iban a mandar a Fabio Valencia Cossio como puente y Maduro me respondió que venga cuando quiera, necesitamos a Colombia, lo que vale pagar traer la comida de México es una millonada. Lastimosamente Uribe menospreció esto. Ya estaban montando el tema de Guaidó. Quedé como un zapato. Muy lastimoso porque la oposición está negociando con Nicolás, está llegando a acuerdos con él, van a haber elecciones, van a cambiar el Consejo Nacional Electoral. A Guaidó nadie le cree allá.

J.M.O: ¿Quién se inventó a Guaidó?

P.C: Se lo inventó Oswaldo Cisneros, el industrial.

J.M.O: Hay un chavismo que quiere tomar distancia de Maduro

P.C: A Maduro le ha tocado bailar con la más fea. El Nicolás público no se parece al real. Él es una persona espiritual. Cuando muere Chávez, Diosdado creía que él iba a ser el sucesor. Yo creo que Fidel y Chávez escogieron a Nicolás por la lealtad. Yo trabajé con Chávez y puedo dar fe de lo duro que era cuando uno se equivocaba, y a Nicolás lo trataba durísimo. Chávez era un tipo muy leído, muy culto. Lo cogía a uno y le daba un repaso por la historia. Esto, de escoger a Maduro, fue algo que se pensó profundamente y le tocó muy difícil, pero tiene una cosa personal y es que es muy cálido, caribe, querida, muy abrazador.

J.M.O: Hay un respaldo a lo que ha sido el proyecto Chavista aún a Maduro, porque hay conciencia que jamás estarían dispuestos a regresar a la Venezuela antes de Chávez. Así sean de la oposición.

P.C: La dirigencia colombiana no ha sabido entender a Venezuela, se ha prestado para escuchar a una oposición apegada a Estados Unidos. Maria Corina Machado era la dueña de PDVSA, Venezuela es un país muy rico. En el Guainía la gente me decía “dígale a Maduro que abra la frontera porque pasamos el oro por ahí y aguantamos hambre” y en Venezuela la gente quiere que la gente explote el oro así sean colombianos. Nosotros hemos sido malos vecinos. Por el Táchira y Cúcuta contrabando, por Arauca todo el ganado que usted se imagine.

J.M.O: Son dos economías destinadas a integrarse. Es una calamidad esta ruptura

P.C: Me reuní con ministros y les dije, “díganme cómo nos puede ayudar, ustedes pierden mucho y más ahora con el Coronavirus”. Estaba en Moscú el año pasado y decía, llevar cosas por acá es muy lejos.

J.M.O: Ahogar a Venezuela no es posible

P.C: Hablé con el gobernador del estado de Vargas y vi el estadio de béisbol y uno queda loco. Le dije “gobernador, cómo hacen” y me dijo, a todos nosotros nos dio una mina, y eso nos sirve para combatir el bloqueo. Por ejemplo, acabamos de comprar implemento de la minería en China y nos está yendo bien. Todos quieren el oro de Venezuela.

J.M.O: ¿Estás otra vez de mediadora con Venezuela?

P.C: Yo tengo una finca en Puerto Lleras, yo trabajo con toda la gente de ahí alrededor, cuando me retiré de la política y dije yo puedo ayudar, pero me llega gente a decirme la yuca se me pudre, la piña también y yo tengo que ir a ayudarlos, me interesa que esta gente pueda vender sus cosas. Igual me vienen a buscar también grandes industriales. Todos quieren que se restablezca el vínculo con Venezuela. Esta guerra no puede seguir.

J.M.O: ¿En todo este tema ELN juega algún papel?

P.C: Si lo juega, me parece que el gobierno está siendo errático en no hablar con el ELN, muy errático con el tema de los cumplimientos de los acuerdos, para Venezuela es un encarte el ELN. A mí me asusta esa campaña negra de Álvaro Uribe contra Cuba, es que lo pueden matar. No hay que subestimar a Uribe políticamente, es un peso pesado.