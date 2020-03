Difunden en las redes Comunicado en defensa del desempeño profesional de Aryenis y Alfredo en PDVSA

9 de marzo de 2020.-

Se trata de un comunicado de fecha 8 de marzo, atribuido y firmado por “Clase Trabajadora de PDVSA” donde se expresa “el rol histórico” de todos los trabajadores “al frente a la Industria Petrolera Nacional en resguardo de los intereses de la República” y donde se manifiesta la “más absoluta solidaridad y respaldo por los camaradas Ing. Aryenis Torrealba e Ing. Alfredo Chirinos”

En cuanto al desempeño profesional de los detenidos, el comunicado aclara que “tanto de la Ing. Aryenis Torrealba (Gerente de Operaciones de Crudos y Residuales de Comercio y Suministros) como por el Ing. Alfredo Chirinos (Gerente de Operaciones de Especialidades de Comercio y Suministro) tienen como alcance la coordinación, planificación y operación de las actividades de exportación, vía buques de productos hidrocarburos tanto a clientes internacionales como al Sistema de Refinación Nacional”. Se afirma en el comunicado que Aryenis y Alfredo han hecho “aportes extraordinarios en la lucha contra las sanciones criminales hacia PDVSA, impulsadas en mayor medida a partir de Enero 2019 (EO.13850)” y deja constancia de ello en los siguientes 7 puntos de su actuación profesional:

Una vez bloqueados los envíos de nafta diluente desde los EEUU por las sanciones en enero 2019, fue la Ing. Aryenis mediante sus gestiones, una de las que obligó a la descarga de la nafta por el Terminal de Jose, por parte del Buque Tanque SCF Prime, quien pretendía retirarse del terminal sin descargar la totalidad de la carga, salvando a la patria de una afectación de 40 MBD (Miles de Barriles por Día) de crudo extrapesado en la FPO, que al precio cesta del momento (42 USD/Bl), representan unos 50 MMUSD/Mes (Millones de Dólares Estadounidenses por mes). Fue bajo la coordinación del Ing. Alfredo Chirinos que se lograron gestionar la carga de tres cargamentos de Nafta Liviana/Gasolina Natural (GAN/LVN) por 300 MBls cada uno, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 desde el Criogénico de Jose, con el Buque Tanque Petion, para el suministro como diluente para el crudo extrapesado de la FPO de la División Junín, salvaguardando a la patria de una caída de producción de más de 80 MBD, un impacto de más de 100 MMUSD/Mes. Una vez, bloqueados nuestros terminales de Bullembay en Curazao y BOPEC en Bonaire, desde donde se hacían los trasegados de crudos pesados y residuales (Fuel Oil) para el cumplimiento de las exportaciones con el Fondo Chino, fue la Ing. Aryenis quien coordinó y estableció las pautas para las operaciones Ship To Ship (Trasegado Buque a Buque) en la Bahía de Amuay, para la carga de estos productos en buques de gran calado (VLCC y Suezmax), logrando el desalojo de esto productos y evitando la paralización de la operación de la refinería de CRP por altos inventarios de Fuel Oil, principal centro refinador del país y quien aporta el 80% de los combustibles que se consumen en el país, además de seguir garantizando el cumplimiento volumétrico con los clientes Chinos, y garantizando la continuidad del respaldo político a la revolución bolivariana. Fueron los Ing. Aryenis e Ing. Alfredo quienes, en conjunto con los equipos de trabajo organizados de diferentes organizaciones de PDVSA, planificaron con éxito el cambio de filosofía de los Mejoradores de Crudo Extrapesado en mayo de 2019, pasándolos a operar como Plantas de Mezcla, ante la negativa del mercado por comprar crudos mejorados, evitando con esto el sacrificio de más de 180 MBD de crudo extrapesado de la FPO, un impacto de más de 230 MMUSD/Mes. En Agosto-Octubre 2019, fue la Ing. Aryenis, quien bajo largas horas de trabajo, que trascendieron los días y las noches, coordinó de manera eficiente y eficaz el desalojo de crudo del terminal de Jose (Por donde se maneja el 90% de las exportaciones de Crudo del país) con la flota propia, ante el retiro inesperado de los buques del cliente CNPC (7 MMBls), permitiendo minimizar el impacto en más del 200 MBD de crudo tanto en la FPO como el Norte de Monagas, unos 300 MMUSD/Mes. Fue la Ing. Aryenis Torrealba quien coordino de manera efectiva el desalojo de crudos de Lago de Maracaibo vía buque de la flota propia, cuando la refinería del CRP en Paraguaná quedo fuera de servicios, evitando que los inventarios sobrepasaron los niveles límites en los Patios de Tanques de Occidente y salvaguardando para la patria unos 130 MBD de crudo, unos 200 MMUSD/Mes. Para los meses de Noviembre-Diciembre 2019 fue la Ing. Aryenis quien tuvo la brillante idea, de utilizar crudos livianos del occidente del país, tanto para el cumplimiento de los compromisos de exportación como para suplir el déficit de crudo diluente en la FPO; planificando toda la actividad y ejecutándola eficientemente, permitiendo con esto evitar un colapso inminentemente de todo el sistema de producción nacional y logrando evitar una caída de más de 80 MBD de crudo extrapesado en los negocios de las empresas mixtas de la FPO, principalmente los relacionados con Rosneft (Petromonagas y Petrovictoria) y CNPC (Petrolera Sinovensa), unos 110 MMUSD/Mes.

#LibertadParaAryenisYAlfredo | COMUNICADO DE LA CLASE TRABAJADORA DE PDVSA

La Clase trabajadora de Petróleos de Venezuela S.A, consiente de su rol histórico frente a la Industria Petrolera Nacional en resguardo de los intereses de la república, manifiesta su más absoluta solidaridad y respaldo por los camaradas Ing. Aryenis Torrealba e Ing. Alfredo Chirinos, detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano el pasado 28 de Febrero de 2020, ambos trabajadores de la más reconocida moral y ética revolucionaria así como de su entrega y calidad profesional para el desempeño de sus labores frente a la corporación.

Estos trabajadores están siendo acusados presuntamente por suministrar información estratégica de PDVSA al gobierno de los EEUU para el fomento de las sanciones contra la misma, una acusación totalmente absurda y alejada de la realidad en contra de estos dos compañeros, en vista de la notoria y proba entrega, humildad, patriotismo y profesionalismo, esbozados por más de 10 años en PDVSA por los mismos. A continuación, y como forma de facilitar el camino a la verdad y contextualizar a los órganos de seguridad y justicia del Estado Venezolano, que bajo información falsa y llena de interés apátrida, ha sometido al escarnio público y socavado sin el debido procedimiento judicial, el derecho más alto de todo ser humano, su libertad; se procederá a detallar el aporte de estos camaradas en la lucha dentro de PDVSA contra las criminales sanciones petroleras impulsadas por el Gobierno de Donald Trump.

En primer lugar, es necesario aclarar, las posiciones desempeñadas dentro de la corporación tanto de la Ing. Aryenis Torrealba (Gerente de Operaciones de Crudos y Residuales de Comercio y Suministros) como por el Ing. Alfredo Chirinos (Gerente de Operaciones de Especialidades de Comercio y Suministro) tienen como alcance la coordinación, planificación y operación de las actividades de exportación, vía buques de productos hidrocarburos tanto a clientes internacionales como al Sistema de Refinación Nacional.

Además de su labor cotidiana, estos camaradas han tenido aportes extraordinarios en la lucha contra las sanciones criminales hacia PDVSA, impulsadas en mayor medida a partir de Enero 2019 (EO.13850), acciones que no son del conocimiento público, pero que poseen el rango para ser considerados y condecorados como héroes de la República. Entre ellas:

1.) Una vez bloqueados los envíos de nafta diluente desde los EEUU por las sanciones en enero 2019, fue la Ing. Aryenis mediante sus gestiones, una de las que obligó a la descarga de la nafta por el Terminal de Jose, por parte del Buque Tanque SCF Prime, quien pretendía retirarse del terminal sin descargar la totalidad de la carga, salvando a la patria de una afectación de 40 MBD (Miles de Barriles por Día) de crudo extrapesado en la FPO, que al precio cesta del momento (42 USD/Bl), representan unos 50 MMUSD/Mes (Millones de Dólares Estadounidenses por mes).

2.) Fue bajo la coordinación del Ing. Alfredo Chirinos que se lograron gestionar la carga de tres cargamentos de Nafta Liviana/Gasolina Natural (GAN/LVN) por 300 MBls cada uno, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 desde el Criogénico de Jose, con el Buque Tanque Petion, para el suministro como diluente para el crudo extrapesado de la FPO de la División Junín, salvaguardando a la patria de una caída de producción de más de 80 MBD, un impacto de más de 100 MMUSD/Mes.

3.) Una vez, bloqueados nuestros terminales de Bullembay en Curazao y BOPEC en Bonaire, desde donde se hacían los trasegados de crudos pesados y residuales (Fuel Oil) para el cumplimiento de las exportaciones con el Fondo Chino, fue la Ing. Aryenis quien coordinó y estableció las pautas para las operaciones Ship To Ship (Trasegado Buque a Buque) en la Bahía de Amuay, para la carga de estos productos en buques de gran calado (VLCC y Suezmax), logrando el desalojo de esto productos y evitando la paralización de la operación de la refinería de CRP por altos inventarios de Fuel Oil, principal centro refinador del país y quien aporta el 80% de los combustibles que se consumen en el país, además de seguir garantizando el cumplimiento volumétrico con los clientes Chinos, y garantizando la continuidad del respaldo político a la revolución bolivariana.

4.) Fueron los Ing. Aryenis e Ing. Alfredo quienes, en conjunto con los equipos de trabajo organizados de diferentes organizaciones de PDVSA, planificaron con éxito el cambio de filosofía de los Mejoradores de Crudo Extrapesado en mayo de 2019, pasándolos a operar como Plantas de Mezcla, ante la negativa del mercado por comprar crudos mejorados, evitando con esto el sacrificio de más de 180 MBD de crudo extrapesado de la FPO, un impacto de más de 230 MMUSD/Mes.

5.) En Agosto-Octubre 2019, fue la Ing. Aryenis, quien bajo largas horas de trabajo, que trascendieron los días y las noches, coordinó de manera eficiente y eficaz el desalojo de crudo del terminal de Jose (Por donde se maneja el 90% de las exportaciones de Crudo del país) con la flota propia, ante el retiro inesperado de los buques del cliente CNPC (7 MMBls), permitiendo minimizar el impacto en más del 200 MBD de crudo tanto en la FPO como el Norte de Monagas, unos 300 MMUSD/Mes.

6.) Fue la Ing. Aryenis Torrealba quien coordino de manera efectiva el desalojo de crudos de Lago de Maracaibo vía buque de la flota propia, cuando la refinería del CRP en Paraguaná quedo fuera de servicios, evitando que los inventarios sobrepasaron los niveles límites en los Patios de Tanques de Occidente y salvaguardando para la patria unos 130 MBD de crudo, unos 200 MMUSD/Mes.

7.) Para los meses de Noviembre-Diciembre 2019 fue la Ing. Aryenis quien tuvo la brillante idea, de utilizar crudos livianos del occidente del país, tanto para el cumplimiento de los compromisos de exportación como para suplir el déficit de crudo diluente en la FPO; planificando toda la actividad y ejecutándola eficientemente, permitiendo con esto evitar un colapso inminentemente de todo el sistema de producción nacional y logrando evitar una caída de más de 80 MBD de crudo extrapesado en los negocios de las empresas mixtas de la FPO, principalmente los relacionados con Rosneft (Petromonagas y Petrovictoria) y CNPC (Petrolera Sinovensa), unos 110 MMUSD/Mes.

Como es que dos presuntos traidores a la patria, utilizando toda su creatividad, capacidad técnica, honradez, entrega y trabajo en equipo, fueron parte de la creación, coordinación y ejecución a la perfección de estrategias que salvaguardaron los intereses de la patria, reduciendo impactos multimillonarios, y evitando caídas más pronunciadas en la producción nacional, producto del ataque y la nueva dinámica que impusieron las sanciones de la OFAC contra PDVSA. No se entiende esto, los trabajadores honestos y comprometidos de toda la corporación no entendemos esto.

Cabe aclarar que los documentos mostrados en cadena nacional por el Ministro del Interior M/G Nestor Reverol, no constituyen para nada pruebas contundentes de culpabilidad de estos compañeros, ya que representan documentos comunes, que son manejados por una veintena de organizaciones dentro de PDVSA, a saber Exploración y Producción, Coordinación Operacional, Refinación, Terminales de Exportación y Comercio y Suministros; para la coordinación y seguimiento de las actividades operacionales que realizan estos compañeros, como parte de su trabajo habitual, si es porque estaban en sus computadoras o impresos en sus hogares, tendrían que apresar a más de 50.000 trabajadores que hacen lo mismo, como forma cotidiana de trabajo en las operaciones petroleras. Estos dos compatriotas no manejan contratos, no firman ni autorizan pagos, solo operan los activos disponibles para realizar el trabajo que su posición les designa, por razones como esta es que la ignorancia es libre. Como decía Ali Primera, “…la ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva…”

La información presentada como prueba “contundente” de Traición a la Patria, de estos compañeros, puede ser encontrada fácilmente en portales privados por suscripción como refinitiv.com o rystadenergy.com, los cuales se alimentan de información comunicada directamente por los Armadores de los buques internacionales, que vienen a cargar hidrocarburos venezolanos, informando nombres de clientes, destinos, tipo de crudo, volúmenes y calidad, o por portales oficiales como el de la OPEP, donde se publica la información de producción de crudos mes a mes de Venezuela. Otro aspecto a resaltar, es que más del 60% de la flota controlada por PDVSA, es fletada a terceros (Privados), es con esta que se realizan las operaciones nacionales de cabotaje entre refinerías y operaciones Ship To Ship, cuyos Armadores (Dueños de buques) pueden comunicar libremente sus operaciones a entes extranjeros, sin que PDVSA pueda hacer mucho para evitar esto. Es de acotar igualmente, que son muchas las Salas Situacionales instaladas en PDVSA, que informan al Presidente, Directores, Presidentes de Filiales y Gerentes de la empresa, sobre las operaciones de producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos de la corporación vía la aplicación Whatsapp (Grupos de chat), donde se conoce que toda la información rebota en servidores norteamericanos y está a la orden de sus organismos de inteligencia. Los trabajadores nos preguntamos ¿Cuál es la fuga de información que se le pretende endosar a estos dos compañeros? hay muchos medios para elegir.

Otra cuestión que nos causa mucha suspicacia, es la declaración oficial de que ambos compañeros estaban catalogados como “Colaboradores de alto Nivel” por los EEUU, ¬¿esto según quién?, ¿por los gringos?, es decir, estos últimos delatan a sus espías y lo comunican al gobierno Bolivariano, ¡no!, esto no se lo cree nadie. Creemos que tanto el Ministro Reverol, como la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque se basaron en información errónea, manipulada y sesgada, para emitir juicios incriminatorios a estos dos profesionales.

Nuestro llamado a las autoridades se orienta al respeto del debido proceso y a la investigación imparcial y sin influencias, en el caso de estos dos camaradas, de los cuales estamos de su inocencia, y así mismo a tomar todas las medidas respectivas, una vez se alcance su libertad por verdadera justicia, para limpiar su imagen ante el público y resarcir el linchamiento moral, que de manera indiscriminada, se ha hecho de los mismos. Como decía el Libertador Simón Bolívar: “…la justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ella se sostienen la igualdad y la libertad…” Discurso en Bogotá, 13 de enero de 1815.

Nuestro llamado a los camaradas Aryenis y Alfredo, es a resistir, a que sean fuertes, los necesitamos de vuelta en PDVSA, para seguir construyendo patria con honestidad, trabajo profesional y entereza moral; no permitan que este capítulo oscuro y pasajero en sus vidas los quiebre en espíritu y mente, estamos con ustedes. El país los necesita libres, los venezolanos los necesitamos libres, PDVSA los necesita libres, los trabajadores los necesitamos libres, las operaciones los necesitan de vuelta y libres, sus familiares y amigos los necesitan libres.

Por último, instamos responsablemente a las autoridades, a realizar investigaciones más técnicas, con mayor profundidad criminalística y científica, para la búsqueda de la causa raíz de la problemática de corrupción que hoy vive PDVSA. Preguntas como: ¿Quién o quienes promovieron una mayor dependencia de las importaciones y exportaciones, desde y hacia los EEUU al momento de las sanciones de enero 2019, desacatando las líneas del comandante Chávez?; ¿Quién o quienes se beneficiaron con el relacionamiento spot con Traders de poca monta, en contraprestación de contratos a término de PDVSA?; ¿Quién o quienes promovieron el descalabro de nuestro Sistema de Refinación Nacional y Complejos de Mejoramiento, haciéndonos más dependientes de las importaciones de nafta diluente y productos combustibles desde los EEUU?. Estas y otras preguntas más, serán obligatorias para adelantar una investigación seria del tema, allí tal vez si consigan a los verdaderos Traidores a la Patria.

“Que se haga justicia en Venezuela, para que haya paz y se respete el Estado Democrático de derecho y de justicia. Si hay justicia, habrá Republica y Paz; en nuestras manos no se perderá la Republica.”

Acto de apertura del año judicial 2019 en el TSJ

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Clase Trabajadora de PDVSA

¡LEALES A CHAVEZ SIEMPRE, TRAIDORES COMO LA BURGUESIA NUNCA¡