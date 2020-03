Mitín de Mujeres: Qué significa ser mujer trabajadora en Venezuela

Caracas, 9 de marzo de 2020.- Este 9 de marzo, en el marco de la 4º paro internacional de Mujeres, las Comadres Púrpuras invitaron a un Mitín de mujeres trabajadoras que se desarrolló en la Plaza Morelos de Caracas. Las voces de trabajadoras, dirigentes sindicales e individualidades que participaron expresaron desde su mirada cómo viven la crisis económica, política y social que le imprime nuevas formas de opresión y empobrecimiento a las mujeres.

En el desarrollo del Mitín se expresó una diversidad importante entre las que se pudieron escuchar intervenciones desde distintos ángulos pero que se conectaban en un punto en común: Mujeres Contra La Violencia de Estado.

Para Isabel Zerpa, profesora de la Universidad Central de Venezuela "ser una mujer trabajadora, es ser una mujer guerrera luchando por la vida. Es luchar por tener salud, alimentos para ella y su familia, es sortear obstáculos que incluso le impiden movilizarse por la crisis en el sistema de transporte. Ser mujer implica una reflexión dia a día. Desde la academia hay una lucha que no abandonaremos jamás y es la de formar y sensibilizar"

Priscila Solorzano, mujer transexual y expresa la exclusión de la que son objeto las mujeres trans en Venezuela, sobre todo desde el punto de vista laboral ya que son excluidas del sistema a causa de la discriminación de las que son objeto.

Deililly Rodríguez, despedida del Metro de Caracas, denunció la criminalización de las luchas y recordó que fue objeto de despido por denunciar las condiciones del sistema de transporte.

Marelis Fuentes, feminista de la diversidad sexual y de la lucha anticapitalistas anticolonial y contra el racismo expresó que "los sistemas de opresión no funcionan por separado, se articulan para acabar con los cuerpos más vulnerables, sobre todo el cuerpo de las mujeres" Agrega que reconoce que "Venezuela es sancionada está bloqueada, pero que el bloqueo no puede ser una excusa para justificar la de atención la impunidad y la precarización de nuestras vidas". También señaló que "debemos sobrevivir a un Estado que nos discrimina por ser lesbianas. Agregó que son desconocidas por el sistema de salud. Ese debate no está en la agenda pública y no están porque nuestras voces son silenciadas" Además hizo mención a la violencia discursiva del Estado que usa la preferencia u orientación sexual para insultar en terminos despectivos y peyorativos a sus adversarios.

Deyanira Romero, dirigente sindical del sector universitario SINATRAUCV denunció las condiciones salariales y la múltiple explotación a la que es sometida la mujer en medio de la crisis. "Estamos sobreviviendo. "Hemos dado una dura lucha por los salarios, por las contrataciones colectivas, por el derecho a que los hijos e hijas de la mujer trabajadora puedan tener una educación y una calidad de vida que les permita desarrollarse"

Zuleika Matamoros, integrante de Marea Socialista y Juntas y a la Izquierda también expresó las consecuencias del incumplimiento del Art. 91 de la CRBV. "Sin salario no hay Derecos para la Mujer. En Venezuela estamos condenadas a la amternidad obligatoria ante la ausencia de polìtivcas de distribución gratuita de los anticonceptivos y la ilegalidad en la que se mantiene la interrupción del embarazo de manera voluntaria. abló sobre la necesidad de articularse y organizarse en torno a la defensa de los Derechos de las Mujeres de manera independiente y autónoma del gobierno. "Ni Maduro con su política antiobrera, ni Guaidó quien ofrece una salida falsa porque tiene igual una agenda neoliberal nos constituyen. Por eso, también advertimos que no podemos permitir que las luchas y necesidades de las trabajadoras se pongan al servicio de plataformas pro-Guaidó"



Claudia Rodriguez del Partido Socialismo y Libertad expreso que "a pesar de la propaganda antipartido y antifeminista. La mujer es la más afectada por la política en contra de los trabajadores. Las sanciones del imperialismo junto a la politica antiobrera de Maduro ocasionan que ya la triple jornada laboral no sea suficiente para alimentar a nuestras familias, además de sufrir las consecuencias de no tener servicios públicos. Las dificultades para trasladarnos a diversos lugares por el colapso y destrucción del sistema de transporte, nos mantiene confinadas al trabajo doméstico esperando el agua el gas o la caja CLAP que no es suficiente para alimentarnos". Culmina diciendo que "Reflexionemos sobre cómo escalar está lógica capitalista patriarcal.

El plan del gobierno es desconocernos como sujetas políticas y por eso estamos aquí rebeldes y no sumisas".