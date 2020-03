Más de 780 personas se beneficiaron con jornadas y charlas jurídicas en siete estados

6 de marzo de 2020.-Durante cinco días, más de 780 ciudadanos en siete estados del país, se beneficiaron con jornadas integrales, realizadas por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), con documentos exentos de pagos.



Los usuarios de los estados Miranda, Trujillo, Aragua, La Guaira y Distrito Capital, realizaron los trámites de justificativos de soltería, unión estable de hecho y carta de no poseer viviendas, además de las asesorías jurídicas en materia inmobiliaria.



Cleotilde Zerpa, asistió al Terminal de Pasajeros La Zorra en La Guaira, se mostró agradecida por el servicio “excelente atención, fue buena me voy satisfecha con la asesoría legal”.



La señora Mercedes Romero fue en busca de asesoría en materia inmobiliaria “pude despejar las dudas y aproveché de obtener el documento de no poseer vivienda”.



Por otro lado las charlas “Aprendiendo con el Saren” abordaron a 286 niños y niñas en ocho escuelas ubicadas en Monagas, Falcón, Miranda y Distrito Capital. Estas actividades contribuyen a generar espacios seguros y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de acuerdo a lo previsto por el Plan Nacional de Prevención Integral y Convivencia Solidaria en los Cuadrantes de Paz.