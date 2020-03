Diosdado Cabello: Colombia no pasará su droga por nuestro país

05.03.20 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseveró que «Colombia no pasará su droga por nuestro país hacia Estados Unidos».



«Colombia no pasará por Venezuela los alijos de droga en su afán de tráfico y llevarla hacia Estados Unidos. Que busquen otra vía si quieren, pero no usarán nuestra Patria», sentenció. «Cada vez que se asomen les vamos a dar hasta con el tobo. Por aquí no van a pasar», afirmó en su programa semanal Con El Mazo Dando.



Este martes en la población de Casigua, municipio Mauroa del estado Falcón, funcionarios de la GNB localizaron una avioneta Beechcraft Súper King Air 200, matrícula N54TS, cuyos recientes registros la ubican con vuelos de Estados Unidos a México para actividades del narcotráfico.

