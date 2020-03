Elías Jaua: Chávez es un pensamiento vivo

05 de marzo de 2020.- "Es obligatorio, desde el punto de vista moral, reivindicar el pensamiento de Chávez; yo nunca me voy a acostumbrar al pensamiento de un Chávez que se ha ido, Chávez es un pensamiento vivo", afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano, durante la emisión número 150 de su programa radial Encuentro Popular, transmitido por YVKE Mundial.



Con motivo de cumplirse este 5 de marzo, el séptimo aniversario del paso a la inmortalidad del Comandante Eterno Hugo Chávez, Jaua señaló que es ineludible para "quienes estuvimos con Chávez, lo oímos, lo leímos, quienes implementamos sus ideas, dejar bien definido cuál era el pensamiento del Comandante Chávez para la posteridad como él lo pensó".



En este Encuentro Popular, se abordaron algunas aristas del pensamiento de Hugo Chávez, a la luz de documentos como el Libro Azul, escrito desde su época en los cuarteles, hasta el Golpe de Timón y el Plan de la Patria; además de sus discursos y sus intervenciones desde el programa Aló Presidente, donde planteó para la posteridad sus profundas ideas políticas.



Chávez y el socialismo



Al profundizar en las raíces del pensamiento político del Comandante Eterno, Jaua apuntó que "Chávez es muy claro, si no hay democracia económica, social y política, no hay socialismo, no hay igualdad social", agregando que la economía no puede desligarse de la atención de los problemas sociales.



En ese sentido, Jaua recordó que durante su mandato, Hugo Chávez "logró disminuir en 10 puntos la desigualdad en Venezuela", agregando que se trata de un líder que "siempre fue honesto en su pensamiento; desde la A hasta la Z, Chávez concebía la reducción de la pobreza a partir de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras, en la recuperación del salario y la economía".



Asimismo, el dirigente revolucionario recalcó, parafraseando a Chávez, que "el objetivo de un modelo económico, humanista, socialista, es la satisfacción de las necesidades del pueblo", para lo cual el Estado venezolano debe contar con plena soberanía sobre sus recursos y los ingresos petroleros, a fin de construir "una sociedad basada en el valor de la igualdad".



Mantener la moral



Frente a la difícil coyuntura política, económica y social por la que atraviesa Venezuela en la actualidad, Jaua aseveró que siguiendo la senda trazada por el Comandante Chávez, "a lograr los más grandes niveles de igualdad social".



Para finalizar, Jaua argumentó que es importante mantener la moral "por más duros que sean los tiempos, convirtamos nuestro malestar en conciencia, y la indignación frente a situaciones injustas en organización para acumular fuerzas favorables a las transformaciones revolucionarias", concluyó.