El coronavirus explicado por el virólogo español Juan Ayllón Barasoain

A raíz de las noticias que revuelan en el mundo sobre el Covid 19, el virólogo Juan Ayllón Barasoain, director del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos, España, nos describe sobre el coronavirus chino, donde pone en perspectiva su alcance, expone los posibles escenarios futuros y explica por qué no hace falta que cunda el pánico y el alarmismo exagerado.

Juan Ayllón Barasoain ha trabajado investigando y enseñando bioquímica y virología. Ha trabajado en el "National Institutes of Health" (Bethesda, EEUU) y el Hospital Monte Sinaí (Mount Sinai School of Medicine; New York, EEUU).

Actualmente es director del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos.