Lea las efemérides del 6 de marzo

Gabriel García Márquez Credito: Telesur

Tal día como hoy, recordamos algunos sucesos importantes para Venezuela y el mundo:



1. Día Internacional del Desempleado. En todo el mundo se celebra por iniciativa de la Comintern (Internacional Comunista)( 1930).



2. Nace Miguel Ángel (1475) Arquitecto, escultor y pintor italiano.



3. El químico ruso Dmitri Mendeléyev, publica la primera versión de tabla periódica ampliamente reconocida (1869).



4. Nace Udón Pérez, escritor, dramaturgo y poeta venezolano (1871)



5. La Empresa Bayer registra la Aspirina como marca y patente (1899).



6. Muere Gottlieb Daimler (1900) Ingeniero, constructor e industrial alemán. Fue uno de los pioneros de la industria automotriz mundial.



7. Se funda el equipo Real Madrid C.F. (1902).



8. Nace Gabriel García Márquez (1927) Escritor, guionista, editor y periodista colombiano.



9. Nace José Manuel Briceño Guerrero (1929) Escritor, filósofo y profesor venezolano.



10. Nace Canelita Medina (1939) Cantante venezolana.



11. Se firma el Acta de Chapultepec (1945). Es un pacto de solidaridad recíproca establecido entre los países americanos.



12. Última emisión de Perdidos en el Espacio (1968).



13. The Beatles publican su penúltimo sencillo: Let It Be en el Reino Unido (1970)



14. Ultimo avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra (1986) se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061.



15. Nace en 1986 Francisco Cervelli. Es un beisbolista profesional ítalo-venezolano que juega en la posición de receptor. En la Major League Baseball juega para los Atlanta Braves, debutó el 18 de septiembre de 2008 con los Yankees de Nueva York, convirtiéndose en el jugador venezolano N° 234 en ascender a la categoría mayor del béisbol organizado y reconvertido en el año 2.009 en grande liga italiano al debutar con la Selección Mayor de la Nazionale. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional jugó hasta la temporada 2011 - 2012 con Cardenales de Lara. A partir de la temporada 2012-2013 juega con los Navegantes del Magallanes debutando el 7 de noviembre de 2012 en juego contra los Tiburones de la Guaira en el José Bernardo Pérez de Valencia.



16. Los restos mortales de Mario Briceño Iragorry son ingresados al Panteón Nacional (1991).



17. Muere Gabriel Bracho (1995) Pintor muralista venezolano.



18. El 6 de marzo es el 65.º (sexagésimo quinto) día del año del calendario gregoriano y el 66.º en los años bisiestos. Quedan 300 días para finalizar el año.