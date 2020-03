Lea las efemérides del 3 de marzo

Tal día como hoy, recordamos algunos sucesos importantes para Venezuela y el mundo:



1. Día Mundial de la Vida Silvestre.



2. Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores Sexuales.



3. Día Internacional de la Audición.



4. Día Mundial de la Naturaleza.



5. Se inaugura el Teatro Olímpico de Vicenza (1585). Es el primer teatro cerrado del mundo.



6. Nace Alexander Graham Bell (1847) Científico e inventor británico-estadounidense.



7. Se publica la primera emisión de la revista Time (1923).



8. The Star-Spangled Banner o La Bandera Adornada de Estrellas es declarada Himno Nacional de los Estados Unidos de América (1931).



9. Arabia Saudí descubre petróleo en su territorio. Arabia Saudí posee una de las mayores fuentes de petróleo del mundo (1938).



10. Lanzamiento de la sonda soviética Cosmos 482 hacia Venus, que falló por explosión en órbita del cohete que debía propulsarla. (1972)



11. Nace Jorge Julio. (1979) Fue un lanzador venezolano de béisbol profesional en las Grandes Ligas. Julio jugó para los Baltimore Orioles entre 2001 y 2005, los New York Mets y los Arizona Diamondbacks en 2006, y los Florida Marlins y Colorado Rockies en 2007. También jugó para los Cleveland Indians y los Atlanta Braves en 2008, y para los Milwaukee Brewers en 2009. Se desempeñó principalmente como relevista y cerrador.



12. GNOME lanza la primera versión importante del entorno de escritorio para sistemas operativos GNU/Linux, Unix y derivados Unix, GNOME 1.0 (1999).



13. Muere Isaac J. Pardo (2000) Intelectual venezolano.



14. Muere asesinada Berta Cáceres, activista del medio ambiente y líder indígena hondureña (2016)



15. Sale a la venta el Nintendo Switch, junto a The Legend of Zelda Breath of the Wild. (2017)



16. El 3 de marzo es el 62.º (sexagésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano, y el 63.º en los años bisiestos. Quedan 303 días para finalizar el año.



