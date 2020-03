Hinterlaces: 66% de los venezolanos votará en comicios parlamentarios

Credito: Web

01.03.20 - Un 66% de los venezolanos están definitivamente dispuestos a votar en los comicios para elegir a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional (AN) que se tienen previsto realizar este año 2020 en el país, según encuesta de Hinterlaces.



Así lo reveló el periodista José Vicente Rangel durante su programa José Vicente Hoy por el medio privado Televen, detallando también que un 14% de los ciudadanos probablemente votará; 12% definitivamente no lo hará y 6% que probablemente no ejercerá su derecho al voto.



Por otra parte los encuestados señalaron estar en desacuerdo con que algunos sectores políticos se nieguen a participar en el proceso electoral. Se les preguntó: Si algunos partidos políticos decidieran no participar en estas elecciones ¿usted diría que la decisión es correcta?



Un 70% respondió que es incorrecta la decisión de no votar.



Los resultados de la encuesta se obtuvieron a través de 1.580 entrevistas en hogares del país, del 29 de enero al 12 de febrero, Asimismo el estudio arrojó que la mayoría de los venezolanos apoya el proceso de diálogo político que desarrolla el Gobierno con la oposición.



76% de los indagados expresó estar de acuerdo con este proceso, mientras que 22% se mostró en desacuerdo.



