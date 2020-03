ONU celebra el Día Internacional de la Cero Discriminación

Credito: Archivo

El 1 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo de 2014 como “Día Internacional para la Cero Discriminación”.



Hoy 1 de marzo se le recuerda a todas las personas valorar y abrazar la diversidad y reconocer los diferentes talentos y capacidades que cada uno lleva consigo.



La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales las personas disfrutan en pie de igualdad.



El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato meritorio: que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.



Es importante hacer un llamado para que todo el mundo se haga sentir por la #cerodiscriminación. Individuos y comunidades pueden unir sus voces para transformar el mundo. El Día de la Cero Discriminación representa una oportunidad para recordar que todo el mundo puede tomar parte en la transformación colectiva igualitaria y justa.



Debemos recordar que la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo y provoca dolor y sufrimiento a muchas personas. En el Día de la Cero Discriminación, hazte sentir y planta cara a la discriminación allí donde esté.



Toda persona tiene talentos y competencias que pueden enriquecer a las sociedades y fortalecer a las comunidades. Acoger y recibir con los brazos abiertos la diversidad en todas sus formas fortalece la cohesión social, lo cual nos beneficia a todos.



El Día de la Cero Discriminación es una gran oportunidad para unirse contra la discriminación y celebrar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Nadie debería ser discriminado debido a su género, identidad de género, raza, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, lengua, condición médica o cualquier otro motivo.



La discriminación puede darse en cualquier lugar: en un centro de atención sanitaria, en el trabajo, en el colegio, en el hogar o en la comunidad. Además, la discriminación no solo afecta a individuos o grupos de personas discriminados, sino que nos hace perjudica a todos:



Dile NO a la Discriminación



1: Discriminar a las personas por motivos raciales causa sufrimiento individual y debilita la cohesión social.



2: Limitar el acceso a la educación de las niñas y las mujeres jóvenes no solo les perjudica a ellas, sino que además evita que las sociedades se beneficien de una fuente de talentos más amplia. 3: Estigmatizar a las personas que viven con el VIH hace que se sientan menos motivadas para someterse a pruebas y recibir una atención y un tratamiento sanitario que pueden salvarles la vida, e inhibe los esfuerzos para poner fin a la epidemia de sida.



4: Todas las personas pueden tomar medidas para hacer frente a la discriminación y fomentar la aceptación: hacerse sentir y oír cuando algo está mal o alguien está siendo tratado de forma injusta, sensibilizar, apoyar a las personas que ya han sido discriminadas y fomentar los beneficios de la diversidad.



El estigma y la discriminación contra las personas con VIH-Sida sigue afectando a millones de ciudadanos en el mundo que han visto vulnerados algunos de sus derechos fundamentales.



Por ello, este 1° de marzo en el marco de la celebración, tiene como enfoque principal concienciar y sensibilizar sobre los derechos, así como los abusos que sufren las personas que padecen de VIH-Sida en el mundo.



De acuerdo con el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONU SIDA) existen al menos 20 países, territorios y áreas donde se impone algún tipo de restricción discriminatoria a la entrada, estancia y residencia de quienes viven con VIH.





El 80 por ciento de los pacientes se concentran en 20 países. Según las estadísticas, la tasa de infección es más alta en hombres que practican sexo con otros hombres, personas que se inyectan drogas, y trabajadores sexuales.



Día Mundial de las enfermedades raras



Un informe de ONU SIDA señala que para erradicar la enfermedad en 2030 es necesario que al menos el 95 por ciento de las personas con seropositivos conozca su condición, el 95 por ciento de ellos reciba tratamiento y logre suprimir su carga viral.



En este sentido, el organismo internacional insta a incrementar los programas de prevención, eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo, erradicar la discriminación hacia los seropositivos y lograr avances que permitan terminar totalmente con la enfermedad en la próxima década.



Al menos 35 millones de personas han muerto por causa de enfermedades relacionadas con el Sida desde que aparecieron los primeros casos. En 2017 más de 36 millones de personas alrededor del mundo vivían con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).



Más de 1,8 millones de personas se infectaron con el virus ese mismo año, mientras que alrededor de 940.000 perdieron la vida tras contraer enfermedades relacionadas con el Sida.



Los casos de nuevas infecciones en niños han descendido en el periodo 2010-2017 en al menos 35 por ciento. A escala mundial, 180 mil niños contrajeron la infección en 2017, una cifra inferior a la de 2010 que registró 270 mil nuevos casos.



Contra la discriminación



Muchas personas con VIH han visto vulnerados algunos de sus derechos fundamentales como el acceso a seguros y prestaciones sociales, así como a oportunidades de trabajo.

El estigma que sufren las personas con esta enfermedad constituye un obstáculo para el acceso a los servicios de salud que permitan un adecuado diagnóstico y tratamiento.

Los prejuicios acerca de las enfermedades infecciosas, específicamente las de transmisión sexual, así como la información errónea acerca de las mismas, causan desigualdad en el acceso a la salud, a las prestaciones sociales, a la vivienda o al mercado laboral.



En este sentido, el director ejecutivo de ONU SIDA, Michel Sidibé, destacó que "algunos de los problemas más graves del mundo se pueden resolver simplemente con eliminar el estigma y la discriminación".



"Nosotros, que luchamos colectivamente por un mundo más justo, podemos sentirnos alentados por el entusiasmo que despierta el logro de la cero discriminación", afirmó Sidibé.



Fuente: TELESUR y MPPCI