Fueron halladas dentro de una vivienda Imputados dos funcionarios de Mercal por sustraer alimentos de bolsas CLAP

(Caracas, 28 de febrero de 2020) A solicitud del Ministerio Público fueron imputados Víctor Manuel Placencia Malpica y su cónyuge, Yrma Leticia Martínez, además de Jesús Alberto Castillo Castellano, por su presunta responsabilidad en la sustracción de alimentos de las canastas básicas entregadas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Ciudad Caribia.



Tal hecho fue detectado el pasado 7 de febrero, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) conformaron una comisión policial ante las numerosas denuncias de irregularidades ocurridas con productos pertenecientes a las bolsas de alimentos CLAP en ese urbanismo.



Luego de entrevistar a diferentes personas de la localidad, observaron videos en los que se observaba a Martínez, Placencia Malpica y Castillo Castellano sustraer alimentos de las bolsas CLAP antes de su distribución.



Una vez presente la comisión del Cicpc en el Mercal de Ciudad Caribia, los empleados Placencia Malpica y Castillo Castellano fueron interrogados y reconocieron que ellos extrajeron productos de las bolsas CLAP debido a que los mismos no estarían aptos para el consumo humano. En tal sentido, el Cicpc corroboró in situ que ambos no tenían autorización para realizar dicha remoción.



Por su parte, en el domicilio de Yrma Martínez, cónyuge de Placencia Malpica, fueron incautadas 24 cajas de paracetamol de 60 ml en jarabe, 48 cajas de acetaminofén de 120 miligramos; además de 20 bolsas contentivas de pernil y pollo, con un peso aproximado de 70 Kg.



Ante estos hechos, los tres presuntos implicados fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público.



En la audiencia de presentación la Fiscalía 7ª del AMC imputó a Martínez y Placencia Malpica por la presunta comisión de peculado doloso; mientras que Castillo fue imputado por peculado doloso en grado de cómplice no necesario, peculado culposo, corrupción propia y agavillamiento.



Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el representante del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control del AMC dictó una medida cautelar consistente la presentación periódica ante tribunales para los tres involucrados.