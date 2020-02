Informa el OEV: Comité de Postulaciones Electorales listo para avanzar en un Nuevo CNE

28 de febrero de 2020.-

El Comité de Postulaciones Electorales constituye la instancia facultada para convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la Plenaria de la Asamblea Nacional la lista de candidatos a rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), de acuerdo a su Boletín OEV Nº 36 | Segunda quincena, febrero de 2020, la composición de 21 miembros del Comité de Postulaciones Electorales está listo para presentar a la Plenaria de la Asamblea Nacional los candidatos a Rectores que conformarán el nuevo CNE.

A continuación el Boletín N° 36 de la OEV donde se dan todos los detalles del seguimiento de este proceso:

Mesa para 21: listo el Comité de Postulaciones Electorales

La reciente designación de los 10 representantes de la sociedad civil pareciera arrojar, salomónicamente, cinco votos para cada fracción política. Sumando a los 11 diputados, cinco siguen fieles a la Unidad y cuatro al Gobierno, mientras que dos son pro-Parra.

La mesa está completa. Desde el 26 de febrero, por lo menos de manera nominal, el Comité de Postulaciones Electorales tiene sus 21 integrantes: los 11 diputados designados ya en noviembre de 2019, como informó en su momento el Boletín OEV 30, y ahora los 10 representantes de la sociedad civil, escogidos por unanimidad entre legisladores de la Unidad y el PSUV de entre un universo de 73 aspirantes inscritos.

Se llama Comité de Postulaciones Electorales a la instancia que deberá convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional la lista de candidatos a rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral.

¿Quién es quién?

Sus nombres ya han sido repetidos en medios y redes sociales, pero, ¿quiénes son los 10 abanderados de gremios y asociaciones civiles que, en conjunto con 11 diputados, tienen esta la misión? Así los presentaron, por orden alfabético:

1. Cruz Eduardo Castañeda: sociólogo, consultor de una encuestadora, ex funcionario de la Corporación Venezolana de Guayana en la llamada cuarta república y vinculado a Causa R. En Twitter, donde retuitea a Andrés Velásquez, se define como "observador distraído de lo que ocurre en el país donde la improvisación es la norma".

2. Alexis Corredor: docente, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, donde funge como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. En Twitter se presenta como "revolucionario consciente, dispuesto a todo por mantener la libertad y la soberanía de la patria".

3. Bussy Galeano: del bloque de Carabobo en la Asamblea Nacional Constituyente, en cuyo seno forma parte de la Comisión de Economía. En su biografía de Twitter pone la etiqueta "#BolivarianamenteChavista". Según Poderopedia, trabajó en Petróleos de Venezuela hasta 2014.

4. Mercedes Gutiérrez: constituyente del sector de los trabajadores. Vicepresidenta de la Comisión Permanente de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente.

5. Guillermo Miguelena: se identifica como un joven "con grandes valores democráticos, guiado por la socialdemocracia y espíritu progresista". Vinculado a Acción Democrática y al Instituto Progresista.

6. Orlando Pérez: directivo del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), autodefinido como un sindicato clasista bolivariano, afín al gobierno nacional. Medios oficiales lo presentan como constituyente de la ANC, pero en su biografía de Twitter no incluye este dato.

7. Luis Alberto Rodríguez: coordinador municipal de Primero Justicia en Bejuma, estado Carabobo.

8. Diana Carolina Rodríguez: abogada, de acuerdo con su Facebook fue asistente parlamentario en la Asamblea Nacional y coordinadora electoral nacional adjunta de Un Nuevo Tiempo. En Twitter se presenta como "demócrata y 100% opositora al régimen de Maduro".

9. Luis Serrano: ingeniero, desarrollador, coordinador de una ONG de defensa de los derechos humanos en la era digital y vinculado a Primero Justicia.

10. Petra Tovar: miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, desde Anzoátegui ha trabajado para la consolidación del Estado Comunal.

Matemáticas del Comité

De acuerdo con esta información, los cinco seleccionados vinculados al gobierno nacional serían integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que los otros cinco estarían vinculados a la oposición.

Entre los 11 diputados que les acompañarán hay representación de Guaidó, de Parra y de Maduro. Cinco son de la Unidad: Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Maroun y Olivia Lozano. En noviembre de 2019, cuando los designaron, eran siete los delegados de la bancada mayoritaria en el Parlamento, pero en enero pasado se conoció que los también miembros de la Comisión Preliminar Electoral Franklyn Duarte (Copei) y José Gregorio Graterol (Primero Justicia) se cuentan entre los diputados que apoyan la directiva de Luis Parra: Duarte es su primer vicepresidente y de Graterol se conoció el intento de soborno a Eduardo Marquina. Los cuatro representantes del PSUV-GPP son Williams Gil, Jesús Montilla, Nosliw Rodríguez y Julio Chávez.

Como indicó el diputado Stalin González (Unidad), estos 10 representantes recién anunciados deben juramentarse la próxima semana ante la Asamblea Nacional, pero, ¿ante cuál directiva? Según indica el diario Tal Cual, el legislador declinó aclarar este punto. Se limitó a contestar: "Nosotros vamos a avanzar con los procedimientos tal como lo indican la ley y la Constitución.

Ojalá que este intento que estamos haciendo logre un acuerdo. Ojalá logre que haya un Poder Electoral que nos genere confianza. Ya hemos llegado a un primer acuerdo, que es restablecer las reuniones y nombrar a los 10 representantes de la sociedad civil", esto último, citado por Crónica.Uno.

El mismo portal recuerda los pasos siguientes: de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, una vez escogidos los 10 representantes de la sociedad civil, la Comisión Preliminar debe presentar ante la plenaria de la AN un informe que recoja el trabajo realizado y la lista de 10 nombres recomendados para integrar el comité (artículo 21 de la LOPE).

El artículo 22 de la LOPE señala que los integrantes del Comité de Postulaciones "en representación de los distintos sectores de la sociedad, serán escogidos por plenaria de la Asamblea Nacional por las dos terceras partes de los presentes.

Por último, "el presidente de la Asamblea Nacional juramentará al Comité de Postulaciones Electorales, el cual se instalará y sesionará al día siguiente de su juramentación" (artículo 23 de la LOPE).

¿Todos de acuerdo?

El jueves 27 de febrero, "con minutos de diferencia y en dos recintos distintos, tanto los diputados que integran la Asamblea Nacional legítima presidida por

Juan Guaidó, como los diputados que reconocen al disidente Luis Parra como cabeza del Legislativo, aprobaron el informe de la Comisión Preliminar sobre la designación de 10 representantes de la sociedad civil para integrar el Comité de Postulaciones Electorales", informó Crónica.Uno.

Nicolás Maduro saludó que el Comité Preliminar de la Asamblea Nacional se haya instalado la semana pasada y que el miércoles 26 haya deliberado y escogido a estos 10 miembros de la sociedad civil, por consenso: "Buenas señales de diálogo político (…) Se está buscando nombrar un Consejo Nacional Electoral por consenso y yo he dicho estoy de acuerdo que lo nombre esa Asamblea Nacional con la cual hemos tenido y tenemos grandes diferencias" (Ver video de VTV).

Juan Guaidó, mientras tanto, consideró que la designación del Comité de Postulaciones representa, en sus palabras, "un retroceso para la dictadura" (Escuchar audio de América Digital).

El 2 de marzo se abre una nueva semana con una expectativa primordial en lo político: los pasos siguientes son, pues, la reunión de la plenaria de la AN para la escogencia formal de los 10 y su juramentación ante el presidente de la AN.

No debe olvidarse que este Comité no designa rectores; su tarea es recibir postulaciones para que sea la plenaria de la AN la que los designe.

El Observatorio Electoral Venezolano ha resaltado en sus más recientes comunicados la importancia de un acuerdo político nacional que destrabe la crisis, así como la necesidad de aprender de la experiencia reciente (Leer comunicados "OEV: Necesitamos un acuerdo para tener un árbitro imparcial" y "Nombramiento del CNE: aprendamos de la experiencia").