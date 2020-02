Fiscal Saab: Caso de Merlano evidencia corrupción del sistema de justicia colombiano

El fiscal general de la República, Tarek William Saab Credito: AVN

24 de febrero de 2020.- Las acusaciones de la ex senadora Aída Merlano y la falta de acción para investigar sus declaraciones dejan en evidencia la corrupción del Sistema de Justicia colombiano plagado de funcionarios montados por el narcotráfico, aseveró el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.



"El Estado colombiano no ha abierto una averiguación por todo lo que ha dicho la ex congresista porque allá funcionan los paramilitares y sicarios. Los gobernantes, alcaldes y presidentes los coloca el narcotráfico. Es un Estado Criminal", dijo durante una entrevista en el programa José Vicente Hoy.



Indicó que han tratado de satanizar a Merlano, porque maneja información clave sobre el funcionamiento de la corrupción política en la Costa del Atlántico.



"Los jueces en vez de tomarles los datos de lo que ocurre la detuvieron y le hicieron creer que se fugaría, pero de manera falsa para después secuestrarla y estuvieron a punto de matarla", recalcó.



Saab recordó que estos actos atroces son evadidos por la justicia colombiana, tal como sucede con los casos de asesinatos de líderes indígenas y populares defensores de los derechos humanos en Colombia, que en 2020 la cifra de asesinatos asciende 40 muertos.



No obstante, el Fiscal aseveró que el gobierno colombiano en mandato de Juan Manuel Santos logró un Acuerdo de Paz firmado en 2016 en Cartagena de Indias, entre las FARC y el gobierno que desencadenó la masacre de más de mil ex combatientes desmovilizados.



Merlano en 2018 fue condenada en Colombia por corrupción y tenencia ilegal de armas, luego de presuntamente haber participado en la práctica de compra de votos.



Aseguró que fue condenada injustamente por el gobierno colombiano, al tiempo que denunció que Iván Duque junto a otras autoridades querían asesinarla para poder seguir con su "política tradicional".



La ex senadora fue capturada el pasado 28 de enero en el estado Zulia por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y privada de libertad en el país por usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.



