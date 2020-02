Elías Jaua: Es inexcusable que se apele a la intervención extranjera

19 de febrero de 2020.- "Es absolutamente inexcusable que se apele a la intervención extranjera, que se estimule una agresión militar contra nuestro país, que se estimulen sanciones económicas que afectan a la inmensa mayoría del pueblo venezolano mucho más que a cualquier élite dirigente económica del país", aseveró el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano, durante su participación en el programa Vladimir a la 1, conducido por el periodista Vladimir Villegas.



Jaua recalcó que no tienen justificación "ni tendrán absolución de la historia los que han ido a la Casa Blanca a pedir la intervención de Venezuela. No encuentro ninguna razón ni ninguna justificación para que ningún venezolano o venezolana, por más descontento que esté con el Gobierno, apele a la intervención extranjera. Somos nosotros los venezolanos los que tenemos que resolver este asunto".



En ese sentido, Jaua reiteró que aún en los períodos más complejos de la historia contemporánea venezolana, las generaciones de revolucionarios "nunca apelamos a una intervención extranjera; nos fuimos a las calles a luchar, a marchar, a protestar, a generar huelga a acumular fuerza política. Es así como se resuelven las controversias políticas en un país, desde la propia fuerza, desde un proyecto propio, no le estamos pidiendo a nadie que se encargue de nuestros asuntos", afirmó.



Avanza la agresión imperial



En la transmisión del espacio televisivo Vladimir a la 1, Jaua mostró su preocupación ante el avance de la escalada de agresiones del imperio norteamericano contra Venezuela, por lo que considera que "es un momento muy delicado", vista la desesperación de los líderes del partido Voluntad Popular por impulsar acciones contra Venezuela.



En ese contexto, Jaua afirmó que "no banalizo ni desestimo la opción de acciones de carácter violento ni desde adentro ni desde afuera contra nuestro país, las cuales significarían una ruptura de la paz hacia la violencia generalizada", argumentó.



Acerca de las alternativas que tiene la Nación venezolana para surgir en medio de este panorama, Jaua señaló que la salida pasa por "una profundización de la democracia y no con un modelo autoritario de ejercer la política; con una sociedad con más igualdad social, con más igualdad de oportunidades y no con una sociedad con una nueva brecha de desigualdad, que han sido los puntos de quiebre históricos más importantes y violentos de nuestro país".



El dirigente revolucionario insistió en que "el ejercicio de la democracia es precisamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y eso es lo que reclamamos, que no se nos imponga desde la Casa Blanca un presidente que no hemos elegido. A partir de allí, de ese reconocimiento de que la soberanía reside en el pueblo y es él quien puede elegir a sus autoridades y resolver sus conflictos es que podemos retomar el camino de la estabilidad institucional, enfatizó.



Finalmente, Jaua hizo hincapié en que la tranquilidad del pueblo venezolano "es el primer elemento que la dirigencia política del país, tanto nosotros, la dirigencia de la Revolución, como la dirigencia de la oposición, al menos la que apuesta al espacio democrático, tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ponernos en los pies de los hombres y las mujeres, de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que ha sido impactado brutalmente por esta confrontación sin límites", concluyó.