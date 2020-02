Elías Jaua: Es el momento de sacar lo afirmativo venezolano

Caracas, 12.02.2020 .-"Es el momento de sacar lo afirmativo venezolano, esa fuerza que a lo largo de nuestra historia tuvieron los venezolanos y venezolanas para garantizar la continuidad de la conciencia nacional, de una República", afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano, durante la emisión número 147 de su programa radial Encuentro Popular, transmitido por YVKE Mundial.

Haciendo referencia a la obra del escritor y educador Augusto Mijares, publicada por primera vez en 1963, Jaua insistió en la necesidad de unificar al pueblo venezolano "desde la consciencia, y moralizarlo en cuanto a las condiciones materiales, los mensajes simbólicos que se envían para hacer verdad que estamos defendiendo la igualdad social y que para ello necesitamos Independencia y soberanía", dijo.



En ese sentido, Jaua señaló que, frente a los múltiples intentos de agredir y humillar a los venezolanos y venezolanas, "decimos que en esta difícil coyuntura se está forjando una nueva victoria popular", aseveró.



Volver al juego democrático



Al analizar las implicaciones de la gira internacional realizada por el diputado opositor Juan Guaidó, en la que fue recibido por el mandatario estadounidense Donald Trump, Jaua destacó los elementos simbólicos de esta visita y reiteró que "los venezolanos y venezolanas no podemos y nos vamos a aceptar que se nos imponga un presidente que no sea resultado de nuestra soberanía popular, no vamos a aceptar un administrador colonial".



En consecuencia, Jaua consideró que el horizonte institucional del país solo se abrirá "a partir de una elección parlamentaria, con participación de todos los sectores políticos que están en el ejercicio democrático, que el pueblo escoja a los diputados", enfatizó.



Asimismo, Jaua señaló que una Asamblea Nacional escogida por la voluntad popular con todas las garantías democráticas, "no podrá ser desconocida fácilmente por los gobiernos extranjeros".



Finalmente, Elías Jaua reafirmó su compromiso "con nuestro pueblo, con encontrar ese camino que permita devolverle la tranquilidad a la familia venezolana, que es lo que más debe ocupar a un dirigente político venezolano", concluyó.