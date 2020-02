Roy Chaderton Matos: Venezuela sigue avanzando en lo político

Credito: CiudadCCS

11 Feb. 2020 - Con motivo del Conversatorio de Ciudad CCS, el político, abogado y diplomático venezolano, Roy Chaderton Matos, visitó nuestras instalaciones para abordar distintos temas de corte comunicacional y político sobre la nación, desde una perspectiva nacional e internacional.



En esta parte de la entrevista, continuaremos enfocando la opinión de Chaderton sobre el ámbito social, ante lo que al parecer no se sabe difundir o no se hace de forma permanente desde las embajadas y espacios de proyección internacional.



En este sentido, apoyó una idea que aunque no nace del conversatorio se logró visibilizar en ese espacio para publicar las obras literarias en ingles y otros idiomas, de tal manera de que se conozca en el mundo la capacidad intelectual de la República.



De igual forma, el diplomático aseguró que aunque Venezuela no está ganando en el campo mediático, si lo está haciendo en lo político.



“En Alemania, los viejitos pensionados tienen que escoger entre calefacción o comida, igual pasa en Inglaterra también”, expresó Chaderton, en contraste a las políticas de respaldo social que prevalecen en nuestro país.



En referencia al fortalecimiento político del proceso revolucionario de Venezuela, explicó que aunque en Europa se intenta desprestigiar al presidente Maduro, voceros mediáticos y diplomáticos actualmente “presentan al señor Guaido como líder de la oposición y no como presidente interino”, lo que simboliza un cambio importante.



Asimismo, criticó la constante programación televisiva de España, cuyo objetivo es “destilar veneno contra Venezuela”, ya que sigue presentando a nuestro país como autoritario y dictatorial, “¿no saben lo que es una dictadura? Quizá no les quedo bien claro cuando Franco”.



Por otra parte, en cuanto al contexto militar mostró su agrado por la cantidad de milicianos que se suman y se forman por la defensa de la nación calificándolo como una positiva acción ya que “son bastantes”, más el ejército regular.



“Cómo se puede hacer una guerra contra una país que va a tener en cada balcón, en cada ventana, en cada trinchera, en cada árbol, a un francotirador preparado para disparar, eso no es tan sencillo como que manden a 20 mil catirotes a ´poner orden´ y Vietnam nos da un ejemplo de eso”, dijo.



“Es necesario que estudiemos, que leamos, que hablemos con la gente que sabe de esto, los que tienen experiencia y hacer más cosas como estas, esto es un conversatorio”, agregó.



Muchas fueron las dudas que pudo despejar el versado diplomático Roy Chaderton Matos, pasajes históricos, anécdotas y otras ideas serán presentadas en la versión impresa del semanario predilecto de la población caraqueña, Ciudad CCS, la verdad esta aquí.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 308 veces.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://noticias.ciudadccs.info/venezuela-sigue-avanzando-en-lo-politico/)