Juan Barreto: "Este es un gobierno antinacionalista, entreguista, incapaz y corrupto"

Llegamos el martes 28 de enero, al despuntar del mediodía a los espacios de Amalivac, un café temático, fresco, pleno de árboles y de cantos de pájaros; mezcla de recuerdos caraqueños con simbología indígena y algo de reminiscencia francesa, enclavado en Los Manolos, una urbanización de la metrópolis; donde suelen reunirse los militantes y amigos de REDES.

En ese espacio, donde escogimos la mesa dedicada a Julio Cortazar mantuvimos una larga y profunda conversación con Juan Barreto, antiguo alcalde mayor de la capital (2004-2008), periodista, escritor, sociólogo, abogado, profesor universitario, con un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santa María (USM). Especialista en políticas en comunicación. Actualmente se dedica a la docencia en la Escuela de comunicación social y la Escuela de Sociología de la UCV, en Teoría de la Comunicación, Sociopolítica y Comunicación y Desarrollo y es el vocero principal de REDES.

Juan Barreto ha sido uno de los protagonistas de los cambios desarrollados a lo largo del período chavista desde antes del arribo de Hugo Chávez al poder en el 2002, hasta su deceso en 2013, quien a partir de ese momento se escinde del proceso al llegar Nicolás Maduro al poder y con quien mantiene grandes discrepancias ideológicas y profundas diferencias en cuanto al manejo del país.

El tiempo se nos hizo corto ante los relatos, vivencias y análisis de la situación actual, por lo que debimos presentar la entrevista, a aporreadores y aporreadoras, en tres partes.

En el primer video, Barreto nos habla desde su infancia hasta su despertar político, sus pasos por diferentes zonas de la ciudad donde siempre ha vivido y luchado y su vinculación con Chávez y el proceso revolucionario.

Conversando con Yasmín Tovar, de Aporrea, hace un recorrido, rememorando su vida, familia, amistades, estudios y nostalgias:

"Yo nací en Caracas, en el Hospital Clínico Universitario un siete de agosto del año 59 a la una y media de la tarde... me fui al 23 de Enero a vivir porque mi papá era barbero, tenía una barbería en la avenida principal del 23 de Enero...por esas calles tuve yo mis primeros pasos, aprendí a caminar por allí y después nos mudamos para El Valle, allí estuve mucho tiempo por El Valle, desde chiquito, desde los siete u ocho años y ahora vivo en la avenida principal de El Cementerio a una cuadra de la pata del cerro.

Recuerdos de El Valle: "Todos, el liceo José Ávalos con mucho afecto y mucho cariño, la escuela Fé y Alegría de La Rinconada, donde estudié primaria, a Nicolás Maduro lo recuerdo, porque yo estudiaba cuarto, quinto año y él estudiaba segundo, tercer año...él venía del Urbaneja Achelpohl,...ahí nos hicimos amigos. Yo me vinculé en la iglesia del Valle, la que queda en la plaza El Valle, al lado de la estación del Metro, a un grupo de cristianos de base con un cura muy progresista, yo tendría once, doce años, entonces, había un grupo de jóvenes al que yo me afilié, cantábamos, aprendimos a tocar guitarra, tumbadora y entonces el cura nos daba sermones, nos pasaba películas de El Salvador, de Nicaragua.

Cuando yo entré al liceo había una oferta, había un menú de organizaciones políticas, estaba Bandera Roja que se llamaba el CLER, estaba la Liga Socialista que se llamaba MEDU, estaba el PRB, que era el frente cultural no se que cosa... Yo comencé a militar desde muy temprano, desde primer año de bachillerato que lo estudié en el Liceo Diego de Lozada, empecé a militar en la Liga Socialista... La Liga era muy combativa, yo me incorporo cerca del Congreso Cultural de Cabimas.

Me tocó vivir la muerte de Jorge Rodríguez, estábamos, por cierto, repartiendo propaganda en las puertas del Poliedro, había un acto de masa de solidaridad con Cuba...cuando arrancó Alí Primera, quien era el telonero por Venezuela, dijo: tengo que informarles a ustedes una muy mala noticia, ha sido asesinado en los calabozos de la DISIP Jorge Rodríguez, dirigente de la Liga Socialista. A mi se me aguaron los ojos, se me rompió el corazón, me acuerdo, no entendíamos que había pasado. Muchísimas cosas me atan al Valle: los recuerdos, las primeras novias, el compromiso político...la poesía.

En la Universidad Central de Venezuela, la UCV, llegué a ser presidente del centro de estudiantes de Comunicación Social, dos veces, llegué a ser delegado Consejo del Facultad, llegué a ser delegado del Consejo Universitario (por el Movimiento 80). Yo creo mucho en la amistad...la amistad para mi es un tesoro, yo trato de conservar los amigos, tengo muy buenos amigos, afortunadamente...con mis amigos yo me abrazo, con mis amigos yo me refugio.

La familia: "Tengo una muy buena hermana, que es Ana Barreto, mi hermanita, quien es médico, siempre hemos estado juntos, en las buenas y en las malas, afortunadamente. Mi papá fue militar, fue sargento, sargento tropero y trataba a la familia y me trataba a mi como un soldado. Yo creo que mi indisciplina, mi rebeldía, mi búsqueda de la libertad tiene que ver con ese carácter que tenía mi papá que era tan férreo y tan duro. Era un buen hombre, un hombre muy honesto, un trabajador progresista. Mi papá tenía una cultura general muy amplia, nunca estudió nada, pero era un hombre autodidacta que me enseñó muchas cosas, me enseñó a leer de manera crítica cuentos infantiles. Él tenía un sentido poético en el hablar, era cumanés...yo cuando llego al estado Sucre, yo no sé si es que se alborotan los genes pero yo me siento feliz, el aire de Sucre: la visual del mar, el color, el azul del mar, maravilloso; y mi mamá también es de Sucre, mi mamá es de Guiria. De manera que yo soy un caraqueño que fue planificado, fui ensamblado en Caracas, pero me hicieron sucrense".

Vinculación con Chávez: Yo me vinculo a Chávez por dos vías, tal vez, tres. La primera vía es Kléber Ramírez, había sido de la dirección nacional del PRV...yo trabajaba en El Nacional y me llegó un tarjeta de invitación al bautizo de un libro escrito por Ramírez, 'Venezuela: La IV República (o la total transformación del Estado)' (1991), yo sabía quien era él, fui al bautizo y nos activamos, nos enganchamos. Pero previamente a eso, yo había tenido una relación con un tal Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, porque Adán Chávez era novio o pareja con una muchacha periodista llamada Anaís Arismendi...quien me dijo que Adán Chávez quería conocerme, yo era del movimiento 80, era el delegado del Consejo Universitario, en ese momento. Me veo con Adán y entre tantas cosas que conversamos...me dijo, yo quiero que conozcas a un hermano mío, un hermano mío que tiene un círculo bolivariano y de estudios bolivarianos en las fuerzas armadas, el es capitán. Finalmente nos reunimos con Hugo Chávez la primera vez en Palo Negro, estado Aragua, tuvimos una conversación que no fue muy grata porque él se molestó porque yo le dije que yo creía que era muy bueno eso de separar a los militares de la vida civil, que eso era parte de un aprendizaje cívico republicano y que yo creía que los militares deberían estar siempre subordinados al mundo civil.

En esta entrega, el segundo video, Barreto narra su experiencia como alcalde de la capital, su obra y sus luchas, así como su defensa por las acusaciones por peculado donde explica como pudo sortear todas estas acusaciones y después de defender su causa y demostrar su inocencia al no encontrar ninguna evidencia de dolo durante su estadía en la Alcaldía, persistían sus enemigos en seguir acusándolo, hasta que la entonces fiscal de la nación Luisa Ortega Díaz, le dijo que lo de él era "un caso político". Cuestiona el partidismo y dice que ya pasó la prueba, "si yo me tengo que poner en la cola de nuevo para investigarme, yo me vuelvo a poner en la cola. Yo he sido el más investigado en la IV y en la V. También nos narra sobre tres atentados que sufrió, uno de los cuales fue un envenenamiento, de cuyas secuelas aún sigue sufriendo.

En el tercer video, el exalcalde de Caracas suelta todas las baterías y hace fuertes críticas tanto al gobierno de Maduro como a los agentes de la oposición : "Maduro acabó con la estabilidad de la familia, si Maduro fuera sensato, renunciara. Los dos extremos han extenuado al pueblo, el pueblo está colapsado no cree en la polarización. Hay entre un 65% y un 70% de gente que está harta de los dos extremos. Ha habido una captura, un secuestro de la conciencia del pueblo".

En relación al referendo dice: "Llamamos al referendo por la relegitimación de todos los poderes públicos nacionales" y en cuanto a su posición ideológica, indica: Somos un socialismo libertario, que cree en la democracia de base, que no cree en el control del estado-partido" Lo contrario al actual modelo administrativo: "Yo no sé en qué socialismo cree el compañero Maduro, no se parece en nada a un modelo socialista, ni en su política social, ni en su ataque a la naturaleza del Arco Minero de extracción de minerales, convirtiendo a nuestro país mas que rentista, extractivista.

Estamos en un abismo, luego de un retroceso sostenido seguimos cayendo, el país está en caída libre, lo peor es que no hay gobierno. Hay gente en el poder, pero gobierno como capacidad de solución de los poderes,no. La élite que acompaña a Maduro perdió la gobernanza, la capacidad de gestión pública y de solución de los problemas y de una promesa continuada que no puede ser cumplida en el tiempo. Ya Maduro no tiene programas, Maduro lo que está es sosteniéndose en el poder, está atornillado al poder. Nosotros no estamos con Maduro, pero tampoco con esta oposición ápatrida.

En cuánto a su propuesta: "Crear un gran movimiento de salvación nacional, lograr ir a unas elecciones de la presidencia de la República. Hace falta un nuevo gobierno, la oposición está entregada a los intereses norteamericanos y son empleados de ellos. Este es un gobierno donde hay pillos, donde hay bandas, un gobierno que ha desnacionalizado los recursos...los ha entregado, so pretexto de un discurso antiimperialista. Este es un gobierno antinacionalista, un gobierno entreguista, incapaz y corrupto".

Por otro lado, indica de la oposición: "Guaidó y su gente es financiado por la Usaid, el propio Usaid rindiendo cuentas en el congreso dijo que en los últimos semestres Guaidó ha recibido 128 millones de dólares".