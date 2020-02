Nitu Pérez Osuna acusa a Ramos Allup de mandarla a sacar de la radio, a través de Conatel

La periodista opositora, Nitu Pérez Osuna denunció a través de las redes y varios medios a Henry Ramos Allup a quien considera ser el responsable de su despido y salida del aire de su programa radial transmitido por Radio Caracas Radio (RCR) 750 AM.

Pérez Osuna una fuerte opositora al gobierno de Nicolás Maduro, dijo haber recibido una llamada de la estación radial donde le informaron que Conatel ordenó el cierre del programa. Al llegar el lunes a la estación no pudo salir al aire, ni ese día, ni los días posteriores. Luego el día miércoles recibió una llamada de un funcionario de Conatel quien la citó para darle la información sobre su salida de la radio, donde Ramos Allup presionó para despedirla, "porque ella estaba echando mucha vaina” tanto al régimen chavista como a la oposición.

“Me llamaron de la radio y me dicen que Conatel cerró el programa. El miércoles siguiente recibo una llamada, de Conatel. El segundo hombre a bordo. Que me tiene una información importante y me citó en un sitio muy feo en Montalbán. Era un bar. Había un apartado con unas cortinas rojas. Me puso su teléfono y una grabación. Era Henry Ramos Allup pidiéndole que me cerrara el programa, porque era un ganar – ganar. Ella le echa mucha vaina al régimen y a nosotros”, aseguró la periodista.