Sancionada Conviasa y toda su flota por Estados Unidos

Este viernes 7 de enero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanción contra la aerolínea estatal venezolana Conviasa y bloqueó toda su flota (40 aviones aprox) como parte de las acciones de ese gobierno contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Con la emisión de la orden ejecutiva Nro. 13.884 del 5 de agosto de 2019, Conviasa ya había sido bloqueada pero se agregó a la lista de la OFAC "para garantizar un mayor cumplimiento de las sanciones de los Estados Unidos".



El secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, señaló mediante una nota de prensa, que "el régimen ilegítimo de Maduro depende de Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos". Asimismo, indicó que la administración de Donald Trump "no permitirá que Maduro y sus representantes continúen robando al pueblo venezolano y abusando de los activos estatales para avanzar en sus propias actividades corruptas y desestabilizadoras".



La aerolínea comercial tiene sede en Caracas y realiza rutas nacionales, además de brindar servicio a ubicaciones internacionales seleccionadas. Según la OFAC, "esta acción no impide que los venezolanos puedan viajar, ya que pueden continuar viajando en otros transportistas que no están sujetos a las sanciones de la OFAC"