(VIDEO) Presidente Maduro dio 48 horas para investigar por qué Pdvsa, Pequiven, CVG y Sidor no envían materia prima

6 Feb. 2020 - El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en reunión con pequeños y medianos empresarios, instruyó a Didalco Bolívar, Wilmar Castro Soteldo y Tareck El Aissami, en conjunto con los industriales presentes, recolectar sus denuncias de forma anónima y encontrar las razones por las cuales las empresas estatales Pdvsa, Pequiven, CVG y Sidor no están suministrando materia prima a la pequeña y mediana industria.



En reunión con la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) este miércoles 5 de febrero, el Presidente Maduro señaló que había problemas con la materia prima que deben garantizar las empresas públicas a los pequeños y medianos empresarios.



Mencionó concretamente a Sidor (Siderúrgica del Orinoco, encargada del procesamiento del hierro y el acero), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG, que agrupa a varias empresas de aluminio, del hierro y minería), la empresa petroquímica Pequiven, y la empresa petrolera estatal Pdvsa.



«Este es un tema no resuelto, siempre hay una excusa. Y no resuelven. ¡Yo lo sé, que es así! Los sistemas de comercialización también están penetrados por la corrupción«, reconoció Maduro en cadena de radio y televisión. «¡No resuelven lo que necesitan empresas para su desarrollo!».



Continuó: «Pero por detrás salen las gandolas con los mismos camiones», a «vender el mismo producto que yo necesito para que las industrias produzcan», vendiéndoselo a otros en el mercado, a un precio «10 veces más caro, en dólares», denunció.



Dirigiéndose al vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, preguntó: «¿Qué vamos a hacer para acabar con eso, Tareck? No veo ese problema resuelto». Le exigió a él, al presidente de Pequiven y al presidente de la CVG hacer una reunión especial de revisión este jueves.



Señaló que en 48 horas, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, Didalco Bolívar; el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, y el ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, deben pasarle los informes necesarios para tomar decisiones, «para que me digan la verdad total y absoluta y yo poder tomar decisiones drásticas, porque el país amerita que las empresas del Estado produzcan más y garanticen todo lo que necesita Venezuela para su desarrollo y sostenimiento».

Brindar información útil y anónima



A los industriales les pidió su apoyo, y les sugirió brindar «información útil, anónima», de lo que está pasando en Pdvsa, Pequiven, la CVG y Sidor, porque «vamos a cortar lo que haya que cortar allí, para garantizar la materia prima de la pequeña y mediana industria venezolana». Encargó a Didalco Bolívar de recolectar la información.



«Yo quiero información concreta para esta batalla que estamos dando. Es la séptima de las líneas estratégicas de este año, y lo he dicho: estoy decidido a cambiar todo lo que haya que cambiar, cueste loq ue cueste, pero necesito ayuda de todo el país para hacer un gran esfuerzo de rectificación en nuestra Patria».



