Atención PNB: usuarios denuncian irregularidades en la Ave Boyacá, en Caracas

Jueves, 06 de febrero de 202

Jueves, 06 de febrero de 202.- Hemos recibido de diferentes fuentes la denuncia de una irregularidad que se está presentando en la Ave Boyacá, la antigua, Cota Mil, en Caracas.



Aparentemente en la parte sur de esta transitada vía principal de los caraqueños, que bordea la parte norte de la ciudad, a la altura del conocido mirador donde establecen una alcabala, miembros inescrupulosos de la Policía Nacional Bolivariana se están dedicando a chantajear a muchos usuarios, amenazándolos con remolcar sus carros y suspenderles su licencia de conducir, así como llevárselos detenidos, a pesar de tener todos sus documentos en regla, le exigen según diversos testimonios recibidos, el pago de diez dólares (10,00 $) para dejarlos ir, cuando lo indicado sería, si han cometido alguna infracción, sancionarlos con una multa.



Como medida coercitiva fotografían los documentos del usuario y si no disponen del dinero o no lo quieren dar les dicen que vayan a buscar los dólares que les exigen y que vuelvan o se atengan a las consecuencias.



El director de la Policía Nacional Bolivariana y los demás miembros de alto rango de ese cuerpo, que debe actuar en resguardo del ciudadano, deben tomar cartas en el asunto, la Defensoría del Pueblo, también debe tomar nota e investigar, actuar en defensa del ciudadano y la Fiscalía General de la Nación debería abocarse a investigar y sancionar esta nociva irregularidad.



Las autoridades están en el deber de informar a la opinión pública que van a hacer al respecto, una situación irregular como esta no puede perpetuarse y considerarse como normal.



Si a usted o a algún familiar o conocido le ha tocado vivir esta desagradable experiencia le invitamos a denunciar la misma, sin temor a represarias.



Colocamos como ejemplo de lo que está sucediendo una de las denuncias recibidas:



El problema me sucedió ayer aproximadamente a la 1:30 de la tarde,venia desde Las Palmas hacia el este por La Cota Mil, a la altura del Mirador Sur.



La PNB había implementado una Alcabala y por tanto como siempre se forma una gran cola, yo circulaba por el canal del centro y cerca de la alcabala (50 mts aproximadamente) trate de cambiarme al canal

izquierdo, algo muy normal, porque según la ley de tránsito si la vía no tiene líneas continuas te puedes cambiar tomando todas las previsiones del caso.



Al cambiarme toque ligeramente al vehículo que tenía delante pero sin consecuencias para ambos vehículos, dos policías al llegar a la alcabala nos detienen con la excusa del choque, nos exigen todos

los documentos los cuales presente sin problemas ya que mantengo todos mis papeles al día.



Uno de los policías les devuelve los papeles al otro Sr. y le dice que se vaya, se acerca a mi persona tratando de intimidarme diciendo que suspendería mi licencia y me retendría el vehículo porque en base a sus suposiciones era una amenaza para la seguridad de otros conductores, ya que en una cola no podía cambiar de canal, (este Sr. Invento una nueva normativa de transito) cuando lo que paso fue un simple choque sin consecuencias, lo lógico era levantar el choque como lo prevé la ley y no hacer juicios sin sentido.



Le entrega mis documentos a su compañero y se aleja un poco.



El compañero me dice que no me puede dejar ir porque su jefe lo incriminaría (el otro conductor si se había ido sin problemas) así que si colaboraba con él con unos $ 10 me podía ir tranquilo.



Le respondí que no tenía dólares y que no colaboraría, entonces habló con su otro compañero quien le dijo que fotografiara mis documentos con el teléfono y que fuese a buscar los $.



Así lo hizo, saco fotos de mi cédula, mi licencia, certificado médico y carnet de circulación, me entrego los documentos y me dijo que volviera en el lapso de 1 hora y media con la plata.



Me fui y como comprenderán todavía me están esperando.



Supongo que no podré pasar por allí por los momentos, ya que tomarían represalias y me inventarían cualquier cosa para sancionarme.



Esto de martillar a los conductores es común en esa zona, ya me han pedido dinero un par de veces anteriores y les digo que no tengo y como tengo mis papeles en regla me tienen que dejar ir, pero



en este caso se valieron de la excusa del supuesto choque.



En ese punto de la Cota Mil es prácticamente normal martillar a los choferes.



Ante este testimonio y muchos otros tienen la palabra las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana, ¿Qué van a hacer al respecto?.