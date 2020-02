Presidente Maduro propone que autoridades colombianas tomen declaraciones de Aida Merlano

Caracas, 31 Ene. AVN.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al Fiscal General, Tarek William Saab y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, invitar a las autoridades colombianas para que tomen la declaración de la ex senadora Aida Merlano, capturada en Venezuela por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

"He tomado la decisión, le pedí al Fiscal y al TSJ que invite a las instituciones colombianas que quieran tomar la declaración a la ex senadora venga hacerlo. Hago una invitación pública a los senadores, diputados y a la prensa colombiana que quiera entrevistar a Merlano", dijo el primer mandatario quien hizo la propuesta ante la negativa del gobierno de Iván Duque de solicitar la extradición de la ex senadora colombiana al gobierno y las instituciones venezolanas.

"Estamos en alerta ante la entrada en Venezuela de grupos terrioristas provenientes de Colombia quienes pretenden cometer actos violentos contra la FANB y las instituciones. Alerto al pueblo de estos grupos terroristas para que funcione la unión cívico militar. Detrás de estos planes hay un solo nombre, Ivan Duque, su desesperación ahora crece, debemos estar consciente", aseveró.

A juicio del presidente Maduro, la desesperación de Duque contra el gobierno venezolano incrementó luego de la captura de Aida Merlano, condenada a 15 años de prisión por fraude electoral, quien manejaría información sustancial de los planes conspirativos del gobierno colombiano contra Venezuela.

"Duque tiene un nuevo motivo de desesperación, los cuerpos de investigación venezolanos y el FAES capturó a una ex senadora que se fugó de Colombia. Había una orden de aprenhensión; un código rojo contra Aida Merlano y fue capturada. Esta detenida a la orden del Ministerio Público y los tribunales de la República", señaló Maduro.

Ante la insistencia de Duque de solicitar a Juan Guaidó la extradición de Merlano, el jefe de Estado venezolano aseveró que "las relaciones internacionales no pueden estar guíadas por el extreminismo ideológico", razón por la cual, resaltó "la falta de realismo y pragmatismo político" del mandatario colombiano.