(VIDEOS) Presidente Maduro: "Duque no quiere que Aída Merlano sea extraditada"

30 enero 2020 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este jueves 30 de enero que su homólogo colombiano, Iván Duque, no quiere la extradición de la excongresista Aída Merlano, quien huyó de la justicia, en octubre de 2019, y que fue recapturada el pasado lunes en Maracaibo, estado Zulia."Iván Duque no quiere que Aída Merlano sea extraditada, esa es la verdad. Parece que la fuga de la excongresista favoreció al Gobierno colombiano", aseguró el jefe del Estado, durante un acto sobre el aniversario de la misión Venezuela Bella, acompañado de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la primera dama, Cilia Flores y Darío Vivas. A la actividad asistieron, entre otros, los alcaldes de Maracaibo y Mara, Willy Casanova y Luis Caldera ."Aída Merlano está hablando y va a contar todo, Duque no quiere que se sepa la verdad y se escuda en el mundo de Narnia-Guaidó", continuó.Maduro criticó a Duque luego de que este descartara su ofrecimiento para restablecer las relaciones consulares nuevamente con el Gobierno del vecino país.Duque opinó, temprano, que en Venezuela "no hay garantías por la constante violencia por parte de la dictadura"."Yo pregunto", respondió Maduro, "¿dónde hay violencia, en Colombia o Venezuela, dónde hay paramilitares y bases militares estadounidenses? En Colombia".El Jefe del Estado venezolano también expresó que "las relaciones entre países no puede regirse por idiologías sino por los intereses del Estado, por encima de las diferencias partidistas, el presidente Duque cae en extremismo idiológico y los pone por encima de los intereses de Venezuela y Colombia"Reiteró una vez más su disposición de restablecer relaciones consulares con el vecino país."Yo hice una propuesta de que abramos relaciones consulares, estoy listo para abrir los consulados de Venezuela en Colombia ya"Afirmó que actualmente se encuentran detenidos en territorio venezolano varios integrantes de la banda Los Rastrojos, y aseseguró que que uno de los arrestados es "responsable" de la entrada de Juan Guaidó a Colombia el pasado año.