Venezolanos repatriados de Perú: Nos pagaban menos del salario mínimo

30 enero 2020 - Un grupo de 250 venezolanos fueron repatriados este 29 de enero desde Perú como parte del Plan Vuelta a la Patria puesto en marcha por el Gobierno Nacional.



Para la jornada, la aerolínea del Estado venezolano Conviasa dispuso de un avión de gran capacidad modelo Airbus 340-200, el cual fue bautizado como Libertador Simón Bolívar, en honor al mayor prócer independentista de Venezuela y América.



Entre los connacionales que regresaron al país, se encontraba Emanuel Negro junto a su esposa Julimar Rivero y su hija de dos años. Este padre de familia relató que vivió alrededor de un año en Perú, y en su trabajo le pagaban menos del sueldo mínimo.



“No nos alcanzaba el dinero para nada, no podíamos darnos un gusto, ni siquiera un helado, solo arriendo y comida. Aquí en Perú vivíamos en un cuarto pequeño y muy caro, no teníamos cama ni televisor, sino un colchón en el piso, lo único que teníamos era una cocina pequeña con su bombona”, narró Negro.



Hizo un llamado de conciencia a aquellos venezolanos que aún piensan en migrar a Perú: “Aquí la realidad es otra, no es lo uno cree ni lo que nos dicen. A mí me dijeron que aquí se ganaba bien y que la plata alcanzaba y eso es mentira. No se vengan para acá”.

