Manuel Sutherland: Lo más duro para Maduro sería salir en TV y decir “vamos a dolarizar formalmente y que viva Washington”

30 de enero de 2020.-

Ser economista, y marxista, le permite a Manuel Sutherland ver la realidad venezolana con otros ojos. Por ejemplo, no se llama a engaños: a su juicio, el gobierno de Maduro dice ser socialista, pero solo lo dice, no lo practica. También golpea la industria nacional como si pateara a un herido de muerte.

En conversación con Contrapunto, Sutherland habla sobre la posible eliminación del bolívar y la dolarización informal del país.

"No creo que se elimine el bolívar, porque el bolívar es una moneda fiduciaria que se puede emitir sin respaldo y es muy útil al gobierno. Eliminar el bolívar implica quedarse con el petro y la dolarización informal. No puede producir dólares y el petro no es una moneda real, sino una unida de cuentas. Se necesita el bolívar para hacer operaciones importantes", asevera.

-¿Pero el BCV lo está discutiendo?

-Se está discutiendo, pero el bolívar va a ser como el colón en Panamá: la gente compra y vende en dólares o en divisas, y el bolívar queda para vueltos, cambios, pasajes, pagar gasolina. Sobre todo porque la dolarización es muy informal, es chucuta.

-¿Que se necesita para que no sea chucuta?

-Tendría que haber un cambio en las cuentas corrientes y de ahorro, en el sistema financiero nacional, y convertir los bolívares en dólares y que puedan ser extraídos en cajeros automáticos, en taquillas de bancos; que se negociara con la Reserva Federal de Estados Unidos una cantidad de dólares en efectivo, aunque Maduro tiene Gazprombank, y por esa vía han traído euros en efectivo, lo que frena el auge del mercado paralelo.

-¿No vamos hacia la dolarización plena?

-No creo. Lo veo difícil, sobre todo por las sanciones y por el peso ideológico que tendría una dolarización formal. Lo más duro sería salir en televisión y decir "vamos a dolarizar formalmente y que viva Washington, Lincoln, Franklin y todos los que salen en los billetes".

Sutherland cree que Maduro y su equipo, de avanzar hacia la dolarización, lo harían sin decirlo.

-¿Es lo que han hecho hasta ahora?

-Sería por Twitter. Saldría el BCV a decir ahora es legal … Si se dolariza completamente la economía a una tasa de cambio por debajo de la actual, la hiperinflación muere, y la inflación se controla en mes o mes y medio.

-¿Cómo lo hace sin la Reserva Federal?

-Es difícil, pero la cantidad de dinero que hay en la economía es baja. El circulante es de 590 millones de dólares, más o menos. Es lo que tiene Madonna debajo del colchón. Sería muy barato dentro de esa miseria circulatoria. No estoy de acuerdo con dolarizar, aunque dolarizar es mil veces mejor que lo que tenemos en la actualidad y que Cadivi, Simadi. Creo que Venezuela necesita una moneda propia, una moneda nacional, no por una cuestión patriótica sino práctica. Necesita un tipo de cambio que haga que el dólar sea muy costoso, que estimule las exportaciones no tradicionales.

-Pero está haciendo todo lo contrario.

-El gobierno hace todo lo contrario, entiende que la recuperación industrial es muy cuesta arriba, no hay ni energía para hacerlo. Si se prenden los hornos de Sidor, o lo que queda de industria básica, el país se queda sin luz. Si se recupera 20% de la industria manufacturera un tercio del país se queda sin luz. La forma más barata de abastecer es permitiendo la importación libre.

-Eso acaba con la industria nacional.

-Eso remata en el piso a la golpeada y en sus estertores industria nacional. Es como pegarle una patada a alguien que tiene seis balas en el estómago.

-¿Qué tipo de cambio acaba con la hiperinflación?

-Puede ser este, porque con 10% de las reservas internacionales puedes cubrir la demanda de dólares de la economía actual, que es 600 millones de dólares al año. Hacer un tipo de cambio fijo es fácil y barato en la actualidad. La cantidad de dinero disminuyó en 98% comparada con 2011, es un cálculo propio con base en el BCV.

-¿No hay dinero?

-No hay dinero, pero se imprime mucho. El dinero es medio de pago. Sirve para pagar mercancías y servicios. El gobierno emite dinero, que no es real, que es ficticio.

-¿De dónde salen euros y dólares?

-Hay cinco vías. La escasa producción de petróleo y bienes que el Estado ende en el extranjero y que entran en la economía por mesas de dinero y vías formales. La segunda es la corrupción trepidante, que hace que un montón de gente tenga negocios paralelos y paraestatales. El tercero es el narcotráfico, que tiene un flujo importante, nadie puede saberlo. El cuarto es el contrabando de gasolina, fundamentalmente: son miles de litros que salen diariamente del país (se estiman hasta 90 mil litros por día); también hay contrabando de alimentos regulados y de minerales. Y la quinta vía sería remesas, ahorros privados y la minería informal del sur del país.

-¿Los dólares que usa la gente en Catia?

-De esas cinco vías proviene la mayoría de los dólares que circulan, pero hay infinidad de negocios. Personas que compran dólares en estado dudoso y los revenden. Hay personas que compran dólares con manchas y bigotes, pagan por ellos 70% de su valor y los depositan en Miami o en Colombia.

-¿Es posible mantener el 30% de ganancia, como dice la Sundde?

-El gobernó abandonó el control de precios de facto, aunque de iuris conserva la norma, fiscales haciendo nada. Pero la norma no escrita es que dejen a los comerciantes hacer lo que deseen. Y ese "dejar hacer dejar pasar" ha hecho que los anaqueles se llenen. Hay muchos empresarios bolivarianos que esperan que las medidas de liberación prosperen.

-¿Cuáles son esas medidas?

-Hacen falta muchas todavía. Venezuela tiene el puesto 188 de 190 de dificultad para hacer negocios. Para registrar una empresa pueden ser 4 meses, un año, y te piden más de 30 documentos. Hay que destruir el papeleo burocrático. En un país como Estonia abres una empresa en 18 horas y facturas en 20. Venezuela es el país más costoso para abrir una empresa en cuanto a salario; es como si en EEUU te cobraran 50 mil dólares para abrir una empresa. La ley de hidrocarburos es un freno completo y total para la inversión petrolera de naciones y foráneos.

-¿Se tomarán medidas?

-Hay presiones de empresarios bolivarianos y empresarios ligados al gobierno, y en la mesa de dialogo nacional se están discutiendo medidas para facilitar la acumulación nacional de capital.

-¿Es un modelo como el de China?

-Este grupo de empresarios y federaciones de empresarios bolivarianos, y empresarios que quieren acumular creen firmemente que esto va hacia una economía como la de China. Creo que no, porque en China hay orden y organización, y este gobierno está a 100 millones de años luz de organizarse. En China el sector estatal es fuerte. En Venezuela el gobierno lo que hará es vender empresas a privados sin licitación. Son privatizaciones a la rusa y a la polaca, turbias.

-¿Es posible la dolarización del sueldo?

-No creo, aunque lo más honesto sería que vinculasen el salario con el tipo de cambio. Indexar el salario al tipo de cambio. Si el salario es de 10 dólares, y el cambio está en 70 mil, serían 700 mil. Sería anclarlo al dólar. Ya está pasando en los créditos comerciales. El petro pudiera ser la unida de cuenta que ancle el salario, Si el gobierno hubiera cumplido lo que prometió, un salario de medio petro, todas la personas estarían ganando 30 dólares. El petro es una unidad de cuenta para cobrarle al ciudadano tributos e impuestos indexados al dólar, pero no para el sueldo.