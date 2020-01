Reseña del Encuentro Mundial Contra el Imperialismo, por la Vida, la Soberanía y la Paz

29 de enero de 2019.-

El Encuentro Mundial Contra el Imperialismo, por la Vida, la Soberanía y la Paz, edición Nro.25 del Foro de Sao Paulo, realizado en Venezuela, Caracas, en la sede del Hotel Alba Caracas, reunió a 403 delegados internacionales y 2.096 delegados nacionales, provenientes de movimientos sociales, partidos progresistas y de izquierda y organizaciones sociales. Se constituyeron las siguientes 12 mesas de trabajo:

La OTAN y las agresiones militares del imperialismo en el siglo XXI. Desarrollo Ambientalmente Sustentado y la Preservación de la Madre Tierra. Hacia una Cultura Descolonial para Superar la Dominación Capitalista. La Búsqueda para un Modelo Económico Sustentable. Experiencias de Gobierno Progresistas en el Mundo como Alternativa frente al Neoliberalismo. Propuesta Organizativa y Plan de Lucha para una Agenda Internacional Antimperialista en el siglo XXI. El Socialismo Bolivariano del Siglo XXI como Alternativa al Capitalismo. Ética y Humanismo. Bases para una Nueva Manera de Hacer Política en el Siglo XXI. La batalla de Ideas y la Política de Formación de la Conciencia Anticapitalista. Declive de la Hegemonía Estadounidense Ante el Surgimiento del Mundo Multicéntrico y Pluripolar. Democracia Participativa, Poder Popular y Justicia Social. Soberanía y Liberación de los Pueblos.

También se establecieron las mesas de trabajo sectoriales, las cuales se identificaron así:

Sector Trabajadores. Sector Mujeres. Sector Comunas, Movimientos Sociales y las Organizaciones del Poder Popular. Sector Pueblos Originarios. Sector Afrodescendientes. Sector Comunicación. Sector Jóvenes y Estudiantes. Sector Parlamentario. ALBA, TCP, CELAC y PETROCARIBE. Hacia una Nueva Integración en Nuestra América.

Las mesas sectoriales no pudimos cubrirlas porque la organización del evento restringió el día 23 de enero el ingreso a la sede del evento, y los encargados de prensa no nos dieron la acreditación necesaria que como medio alternativo requeríamos para poder acceder al recinto. Solo nos dieron un brazalete ya pasadas las doce del mediodía, hora en la cual ya habían transcurrido las deliberaciones.

Pero he aquí la relatoría del sector de trabajadores, al igual que algunas cortas declaraciones de los delegados nacionales e internacionales.

Relatoría de las conclusiones y acuerdos de la Mesa 1 de los trabajadores. Vocero en la plenaria las mismas: El delegado australiano Paul Komitri. Subsecretario del Sindicato de Sidney.

Quiero agradecerle al embajador de Venezuela en Australia y gracias a Uds. En el sector de trabajadores, mesa 1, había 87 participantes de 22 países, entre ellos Bélgica, Nicaragua, Australia, Brasil, Argentina, Nigeria, Italia, Inglaterra, entre otros.

Conclusiones de la mesa:

Los trabajadores integrantes de diferentes sectores y diferentes países, reconociendo las particularidades organizativas resuelven crear una gran plataforma mundial de los trabajadores contra el imperialismo que consolide la unión de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, técnicos y profesionales, artesanos, productores del campo, la pesca y otras organizaciones de la clase obrera que sea antimperialista….

Proponemos lo siguiente:

Constituir una mesa sectorial de trabajadores y trabajadoras

Crear una plataforma unitaria

Consolidar la unidad de las capas profesionales y técnicos, de los trabajadores del campo, la pesca contra el imperialismo adaptándose a las nuevas tecnologías y combatiendo las nuevas formas de explotación y superarlas.

Garantizar la producción de bienes y servicios hasta la distribución de la riqueza.

Crear las condiciones materiales…

Participación activa y solidaria con el ideario bolivariano

Promover políticas de paz, independencia y denunciando las agresiones de los países que se niegan a servir las potencias imperiales.

Acompañar al pueblo trabajador para garantizar que tenga una vida digna

Intercambios formativos

Articular con los centros de estudio a fin de consolidar una red de formación

Fortalecer enlaces entre los trabajadores generando conocimientos científicos y humanísticos

Impulsar la lucha contra la precarización del trabajo

Integrantes de la plataforma trabajadores formales e informales, obreros, campesinos, pequeños productores, sindicatos, confederación, partidos.

Organización de la clase trabajadora que luchan contra el imperialismo

Ámbito estructural:

La plataforma se distribuirá nacional, regional, continental y mundialmente.

La secretaria estará integrada por los participantes en este encuentro, se instalará en Caracas- Venezuela

Plan de lucha

La secretaria de enlace deberá presentar un plan de lucha de acuerdo a los objetivos aquí presentados, en tal sentido en 2020 en Caracas, se realizara la primera asamblea de la plataforma unitaria delos trabajadores a nivel mundial.

ruta de lucha contra el imperialismo

Combatiendo las nuevas formas de explotación

Crear un grupo promotor

Integrar a los trabajadores y trabajadoras, profesionales, técnicos, confederados, federados, sindicatos, organizaciones diversas, campo y pesca.

Este escrito es producto de las notas tomadas durante la intervención, por lo tanto no expresa el texto completo de la intervención. Pero es una aproximación que le da una idea al lector del espíritu combativo y de reflexión-acción que va a llevar a resultados concretos y modificar la realidad objetiva.

Encuentro Mundial Contra el Imperialismo. Algunas resoluciones de la Mesa Comunas y Movimientos Sociales.

En la plenaria realizada el 24 de enero donde los voceros de las mesas de trabajo, la mesa Comunas y Movimientos Sociales llevo como vocero a un delegado internacional de Brasil, algunas de las resoluciones pudimos recoger durante la intervención y la plenaria, estas son:

Entre los países participantes en esta mesa están Australia, Argentina, Chile, Colombia, Francia, Nicaragua, Cataluña, entre otros.

Acordaron realizar una Asamblea Nacional Constituyente latinoamericana.

Legislar en materia de organización popular.

Crear la Confederación Internacional de Comunas

Impulsar actividades comunales de las organizaciones y movimientos sociales de cada país que conforman la Confederación.

Activar los saberes de la salud natural y su aplicación

Crear un equipo promotor del Instituto de altos estudios Bolívar-Chávez

Incentivar y promover la producción agrícola comunal

Crear una biblioteca virtual

Crear la cátedra Hugo Chávez donde recoger y divulgar los pensamientos de los grandes líderes mundiales.

Registro de innovaciones, artesanales e industriales.

Algunas de las notas de las conclusiones de Los Pueblos Originarios en el Encuentro Mundial Antimperialista.

La mesa de los Pueblos Originarios del Encuentro Mundial Contra el Imperialismo, tuvo entre sus delegaciones internacionales a Ecuador, Colombia, Palestina, Nicaragua entre otros, y los delegados de los pueblos originarios de Venezuela y otras partes del mundo, resolvieron en convertirse en promotores de la organización mundial de los pueblos originarios, destacaron la necesaria defensa de Milagros Salas, privada de su libertad, por defender los derechos de los pueblos indígenas. Se estableció el 19 de agosto como la fecha para la realización del Congreso de Los Pueblos Originarios, con una secretaria permanente de carácter mundial con sede en Venezuela. Acompañar a Evo Morales por la lucha de la independencia de su país y su retorno a su patria sin ser perseguido político.

Declaración de delegada estudiantil argentina Celia Riera

La delegación argentina estuvo muy nutrida y combativa en el Encuentro Mundial Contra el Imperialismo "por la Vida, la Soberanía y la Paz”.

Celia Riera, delegada estudiantil argentina declaro para aporrea.org sobre el evento y la lucha antimperialista, en medio de la agenda de trabajo tan nutrida dio una corta explicación y saludo. He aquí el video de la misma.

Texto del audio:

Soy Celia Riera, del movimiento estudiantil de la delegación de Argentina, venimos muy orgullosos y orgullosas a participar de este encuentro mundial antimperialista. porque sin duda los pueblos de nuestra América y del mundo somos antiimperialistas, somos pueblos decididos a ser libres, a ser dignos, a ser soberanos, eso que el imperialismo tanto nos quiere arrebatar nuestra dignidad, la felicidad de nuestros pueblos. Aquí estamos debatiendo, estamos compartiendo, estamos poniendo agenda en conjunto para poder luchar juntos, todos los pueblos unidos. en esta lucha contra el imperialismo en defensa de nuestra paz, de nuestra soberanía, de nuestra democracia, contra ese enemigo, ese imperio que en nombre de la paz, que en nombre de la democracia, que en nombre del antiterrorismo viene a atacar a nuestros pueblos, viene a hacerlos sufrir, viene a quitarles sus derechos. Los únicos defensores de la paz, la soberanía y la democracia somos los pueblos del mundo: aquí estamos, nos hemos encontrado y le mandamos un abrazo a todos los compañeros argentinos.

Entrevista al delegado del Movimiento Afrodescendiente de Venezuela- Región Barlovento: Simón Urquiola

Entrevista a Simón Urquiola Delegado por Venezuela del Movimiento Afrodescendiente de Barlovento José Leonardo Chirinos, Distrito Capital.

Greti Richard. (G.R.) Reportera Popular Independiente para www.aporrea.org: ¿Cómo nace tu organización?

Simón Urquiola (S.U.): Nace con un grupo de afro hermanos, uno de los pioneros del movimiento afro fue Chucho García, Nieva Camacho iniciaroesn.

G.R.: ¿Cuál es su programa, sus planes y proyectos?

Organizar el movimiento Cumbe de los afrodescendientes y africanos para combatir el imperialismo y combatir el racismo, y generar proyectos organizativos y formativos para todo el movimiento afro y afrodescendiente.

G.R.: ¿En cuanto al Foro ha cubierto tus expectativas?

S.U.: Si ha sido un encuentro muy caluroso con los delegados internacionales, aunque a algunos delegados no les permitieron salir de sus países. Son espacios de encuentro importantes para el desarrollo de la lucha revolucionaria.

G.R.: Si puedes dar un mensaje a los lectores de aporrea.

S.U.: Conservemos los valores, el cuidado de la madre tierra, la espiritualidad y nuestras culturas ancestrales y nos sintamos enraizados con ella.

Los interesados en participar en la Cumbe pueden contactar al Facebook: Cristalino ROOTS

Declaración de Norma Valdez, delegada nacional del encuentro mundial antimperialista de los días 22, 23 y 24 por parte de las personas con discapacidad:

Mi nombre es Norma Valdez, soy vocera del movimiento de personas con discapacidad a nivel nacional. Queremos demostrar la participación directa de las personas con discapacidad como aporte para la construcción de la Venezuela que todos queremos. Queremos exigir cambios en las estructuras arquitectónicas de toda Venezuela, queremos tener accesibilidad a todos los espacios, estamos no para dejarnos de lado, estamos para contribuir a la construcción de la patria y la paz de manera productiva. Quiero enviarles un mensaje a todas las personas con discapacidad, que nosotros tenemos que vernos como instrumento de Dios en la tierra, que sean proactivos y que demuestren las capacidades que todos tenemos, que superen las dificultades y pueden contar con el gobierno revolucionario.

Entrevista con Odalys Monzol. Delegada Nacional del Encuentro Mundial contra el Imperialismo, por la vida, la soberanía y la paz por el sector mujeres y sector de personas con discapacidad.

Greti Richard. Reportera popular independiente de www.aporrea.org (G.R.): ¿Cuál es tu nombre y de qué sector vienes?

Mi nombre es Odalys Monzol soy de las ultimas diputadas de la Asamblea Nacional de Chávez, periodo 2010-2015, trabajo con la Comisión Nacional de UNAMUJER, Los círculos bolivarianos originarios, sector de las personas con discapacidad, Confederación Socialista de Amas de Casa a nivel nacional.

G.R: ¿Cuáles son los planes organizativos con relación a los frentes de batalla que llevas adelante, en resumen?

O.M.: Según la doctrina del plan de la patria que nos dejos el Comandante Supremo Hugo Chávez, antes eran cinco líneas estratégicas, ahora son siete, ahora con Nicolás Maduro, la inclusión, la justicia social y defensa de los sectores que hoy son visibilizados gracias a la revolución chavista bolivariana, en el marco de este plan consolidar la gran plataforma de mujeres a nivel nacional, terminar de consolidarla mundialmente, porque la mujer es la que da inicio a la vida, la siembra, con nuestras manos fabricamos alimentos, urnas, etc. En el sector transporte debe ser tomada en cuenta la mujer, no debe ser solamente la choferesa, si no dirigir los entes y con el tema de las personas con discapacidad que se respete su ley y que los servicios públicos garanticen su dignificación.

Estamos organizándonos con los movimientos sociales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Declaración de Víctor Corredor, delegado colombiano del Encuentro Mundial Contra el Imperialismo, por la vida, la soberanía y la paz.

Mi nombre es Víctor Corredor y hago parte de una plataforma internacional que se llama foro internacional de víctimas del conflicto colombiano, Capítulo Venezuela, somos una organización que ha recogido la diáspora de víctimas en el exilio. Tenemos capítulos en varios países del mundo, empezando por Argentina y terminando en Canadá y por los lados de Europa tenemos presenci en Alemania, en Noruega, en España, en Suiza, en Suecia. Es importante porque nosotros nos encontramos ahí en ese espacio para encontrar y buscar la posibilidad de que el Estado Colombiano nos reconozca como víctimas del conflicto colombiano, que hemos padecido por más de 60 años casi que oficialmente.

Entonces, estamos aquí compartiendo este espacio, nos invitaron para deliberar y buscar estrategias que permitan la unidad de los pueblos y permita la unidad de los movimientos sociales, la presencia de partidos progresistas y de izquierda para mancomunarnos y hacer esfuerzos contundentes, serios y responsables que nos permitan darle un parao al imperio norteamericano, que nos ha venido sometiendo por muchísimos años, utilizando distintas estrategias para imponer sus intereses financieros.

Estamos muy agradecidos porque Venezuela nos invitó y obviamente estamos esperando que a futuro, de lo que salga de aquí, las conclusiones que se den mañana en este evento nos permitan reflexiones importantes que nos ayuden a que nos compenetremos y nos afiancemos para librar una batalla dura y contundente contra el imperio norteamericano, que nos ha venido asesinando, ha venido tumbando gobiernos, ha utilizado distintas maneras para tumbar gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda porque ellos quieren imponer sus puntos de vista económicos y sus intereses comerciales.

Declaración de Gilberto Jiménez Prieto, Delegado Nacional por los Partidos Políticos del Encuentro Mundial contra el Imperialismo, por la vida, la soberanía y la Paz.

Soy Gilberto Jiménez Prieto, Presidente del Partido Político Movimiento Electoral del Pueblo (M.E.P.), primer partido socialista de Venezuela. Efectivamente nosotros siendo coherentes con nuestra línea de acción, con los estatutos de nuestra organización política, con la línea doctrinaria estamos haciendo presencia en este encuentro mundial antimperialista. Una de las líneas doctrinarias del M.E.P. es la liberación nacional, la liberación nacional pasa justamente por cerrar filas para enfrentar cualquier forma de dominación, en este caso dominación imperial, es un contrasentido decirse revolucionario y no ser antimperialista. Venezuela, incluso más allá de las fronteras nuestras, el continente latinoamericano, caribeño ha venido por más de 500 años enfrentando diferentes imperios. En un momento fue el imperio español, quien pretendió, de hecho lo hizo; clavo sus colmillos en estas tierras latinoamericanas y caribeñas, luego de habernos liberado de las garras del imperio español pues caímos en otras garras, en este caso el imperio norteamericano, pero sigue siendo la misma lucha, de alguna forma no concretada. Bolívar nos liberó del imperio español, el Comandante Chávez en su momento elevo las banderas de Bolívar para lograr la liberación nacional definitiva y es aún un proceso que está en pleno desarrollo por eso nosotros consideramos que un espacio de articulación, de encuentro como este foro internacional es fundamental, por muchas razones, en primera instancia para consolidar la solidaridad internacional, en torno al proceso bolivariano. Es uno de los procesos que está siendo víctima de un gran asedio por parte del Departamento de Estado Norteamericano. Pero en este caso no solamente es el imperio norteamericano, igualmente los imperios europeos vuelven otra vez a generar esas alianzas para echar por tierra un proceso que ha nacido del pueblo, cuya esencia es la determinación del pueblo venezolano a ser definitivamente libre. Por eso muchas personas ven como una amenaza extraordinaria e inusual al proceso bolivariano porque de alguna manera es un faro que ilumina otras luchas libertarias en el continente latinoamericano caribeño, incluso del mundo. Entonces esto es un espacio para articular esa solidaridad necesaria, es un espacio para que desde otras latitudes se conozca la realidad venezolana que ha sido totalmente bloqueada por la mediática internacional, todos sabemos que la gran industria de los medios de comunicación obedecen a intereses bien claros, a intereses de las oligarquías y de los poderes económicos, entonces desde luego obran en función de ocultar una realidad y de hacer ver otra que no es tal. Entonces es bien importante que estos compañeros de todos los países que no han venido a visitar, sean testigos de primera mano de los logros fundamentales de la revolución bolivariana, que se están logrando aquí en Venezuela, a través de este proceso de empoderamiento del pueblo, es un proceso en construcción, ahora nosotros debemos avanzar con paso firme a la consolidación del estado comunal, donde el pueblo tome en sus manos, digamos, su propio destino. Hay experimentos importantes, donde hemos visto por sus resultados que estamos en buen camino. En tercera instancia, nosotros pensamos que es importantísimo la coordinación entre los movimientos sociales, entre partidos progresistas y de izquierda, para más allá de la mera solidaridad expresada en un artículo de prensa, en una movilización determinada, en un lugar determinado, es importantísimo la articulación en acciones de mayor contundencia, donde nosotros podamos denunciar la flagrante violación del derecho internacional que comete el imperio norteamericano y como obra a través de sus Estados títeres entre las naciones latinoamericanas, la unión europea, etc. Denuncia y acción concreta solidaria de manera inmediata, urge su aplicación, para que se pueda demostrar al mundo que la revolución bolivariana no está sola y que la lucha por la liberación del pueblo venezolano, es la lucha de todos aquellos pueblos que están ejerciendo luchas libertarias. Entonces nosotros como partido socialista estamos en el lugar correcto, estamos realizando reuniones bilaterales con diferentes partidos políticos, con diferentes organizaciones sociales para ir articulando desde lo muy pequeño, desde la base, porque ninguna lucha va a lograr los objetivos si no es el pueblo quien lo dirige, no se trata incluso de que los Estados, los gobiernos asuman la lucha. El verdadero sentido de estas luchas las da el pueblo. Así como lo vemos nosotros, por ejemplo en Chile, que se nos ha vendido como el oasis de desarrollo, milagro de desarrollo económico, pero vemos un pueblo de repente no tan organizado, pero que está dando la lucha en la calle, los jóvenes por una educación gratuita, los diferentes sectores de los trabajadores, igualmente dando sus luchas. Entonces cuando el pueblo asume las luchas, yo creo que están destinados a obtener victorias, así como lo hemos venido haciendo en Venezuela. Entonces nos encontramos bien satisfechos, bien contentos de participar en este evento, nuestro mensaje para Venezuela y para el mundo, es que el pueblo y a los pueblos, deben asumir sus puestos de batalla, sus puestos de lucha.

Declaración final del primer Encuentro Mundial contra el Imperialismo

El imperialismo está en crisis y esto lo hace mucho más agresivo, peligroso y destructivo