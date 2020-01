Metro de Caracas anuncia aumento del costo de su boleto

29 de enero de 2020.- El Metro de Caracas anunció un nuevo aumento para poder acceder a sus servicios a partir de este lunes 27 de enero.

El anuncio fue realizado por la empresa estatal a través de su cuenta en la red social twitter, donde se detalló que el nuevo costo del pasaje para poder acceder al metro, metrobus y el sistema por cable, será de 1000 Bs.

En diversas redes sociales como twitter, Facebook o Instagram se originó toda una serie de reacciones con respecto a este aumento, dada la importancia que tiene el principal sistema de transporte para los caraqueños y la situación de progresivo deterioro en que se encuentra.

Entre las distintas opiniones de los usuarios, pudo notarse la coincidencia en torno a la falta de seriedad y eficacia con respecto a las medidas anunciadas con anterioridad por la compañía, en donde en algunas estaciones cobraban los pasajes y otras no, además del hecho de que los torniquetes no están en funcionamiento, lo cual termina generando una situación irregular entre quienes normalmente usan el servicio ya que no saben a qué atenerse una vez que ingresan a la estación. Todo eso acompañado a la problemática general en el país para poder acceder al dinero en efectivo.

Otro de los temas comentados en las distintas redes sociales fue el de la eficiencia y las condiciones en que se encuentra el servicio que en otrora era conocido como "la gran solución para Caracas", pues se dijo que el tiempo de espera entre un tren y el otro puede ir de una hora a una hora y media, sumado a la falta de aire en los vagones, las largas paralizaciones dentro de los túneles, que han convertido al sistema Metro en una alternativa de transporte agobiante para gran parte de la población capitalina.

Es sabido de las distintas denuncias que se han hecho desde sectores de trabajadores de la referida empresa estatal, quienes han explicado que cada vez hay menos trenes en circulación debido a la falta de mantenimiento y de inversión en aras de que éstos estén en las mejores condiciones para las labores diarias, así como también se ha hecho referencia a la gran cantidad de trabajadores que se han retirado, entre ellos los operadores de los trenes, debido a los bajos salarios y precarias condiciones de trabajo.

Además de la situación con los trenes y las largas esperas, otros temas como el de la inseguridad, las pocas escaleras mecánicas en funcionamiento o la poca iluminación en algunas estaciones, fueron abordados desde un aspecto crítico y desde sus cuentas personales en las redes sociales, por asiduos usuarios que claman por que el Metro de Caracas vuelva a ser lo que fue.