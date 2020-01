Transportistas se unen al concierto de golpes que le dan a la clase trabajadora y exigen pasaje a 0,10$

Caracas, 28 de enero de 2020.- Hugo Ocando, presidente del Bloque de Transportistas del Oeste de Caracas, expresó su desacuerdo con el nuevo aumento del pasaje decretado en la Gaceta Oficial N° 41805, que ubica los precios del transporte público en un rango de 3.500 a 6.000 bolívares.

Mientras que para las y los trabajadores es un durísimo golpe a sus mermados ingresos, para los transportistas representados en la persona de Ocando, la nueva tarifa le parece insuficiente y una imposición.

«Nosotros venimos de hacerle una propuesta al Ministerio de Transporte de 5.000 y 6.000 bolívares. Entonces, ellos ahora sacan esta gaceta, que no es más que una imposición, pero permiten que cobremos más porque saben que si regulan el pasaje no tendrán transporte porque las unidades no se podrán mover», dijo en entrevista a El Nacional.

Las argumentaciones que esgrimen es que el mantenimiento de funcionamiento, los imprevistos mecánicos y la mano de obra de los autobuses representa un desembolso que tiene origen dolarizado. Esta es la realidad de los transportistas, pero la realidad de las y los trabajadores es que el salario es en bolívares y se ubica en 8$ mensuales. Mísera cifra que no le permite pagar pasajes dolarizados.

Explicó que el aumento constante del pasaje mínimo persigue ajustarse a la equivalencia de 0,10 centavos de dólar, pero nunca lo logra. «Lamentablemente todo está dolarizado, los repuestos, los lubricantes, etc. Sin embargo, siempre nos quedamos cortos. Actualmente el pasaje está entre 4.000 y 5.500 bolívares».

Ocando resaltó la crítica situación del transporte que ahora debe movilizar a las personas que se rehúsan a utilizar el Metro de Caracas que se ha convertido en un medio de transporte inseguro e ineficiente.

Destacó el hecho de que las líneas convencionales disminuyeron su flotas porque han migrado a «líneas express». Justificó que en estas cobran pasajes más elevados por el servicio.

Las concesiones del gobierno a los transportistas son solo una de las aristas que ha gfolpeado a la clase trabajadora y a la población en general. Se han eliminado conquistas que costaron años de lucha y hasta muertes en la llamada Cuarta República. Se eliminó el pasaje estudiantil y la exoneración a adultos mayores y discapacitados. No tuvo que llegar un gobierno de la Derecha tradicional, lo ha eliminado el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras los transportistas hacen de las suyas con los usuarios.