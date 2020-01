(VIDEO) Las cajas del CLAP están llegando incompletas denuncia Roberto Montemarani

Las cajas de CLAP están llegando con menos de 24 productos

Credito: archivo web

Viernes, 24 de enero de 2020.- Las cajas del CLAP están llegando incompletas, no traen los 24 productos que anunció el presidente Maduro en reciente aparición por televisión y Roberto Montemarani hace la denuncia a través de Aporrea, el miércoles 22 de enero.Aprovechó la oportunidad para pedirle al presidente Maduro que no bloqueen a Aporrea: no quiero dejar de pedirte, suplicarte, volverte a suplicar...no nos bloquees la página, Nicolás, no bloquees Aporrea, es nuestra arma de trabajo o no tenemos derecho a replica, acaso, no nos bloquees.En estos próximos días Aporrea cumple años, bueno desde ya yo recibo tu abrazo y tus felicitaciones que se la voy a transmitir a Gonzalo Gómez y a toda la gente pues, aporreadoras y aporreadores.A ustedes les molesta, yo sé que les molesta, nuestras críticas, pero nuestras críticas son críticas-sugerencias sobre el tema que estamos tratando...te lo tenemos que decir a ti porque tu eres la cabeza que sobresale, pero es evidentemente alguno de tus adláteres que lo hace demasiado mal.Hace dos o tres días tú hablaste en televisión de la famosa caja CLAP, ese es un tema bien caliente en este momento...tú hablaste maravillas donde supuestamente esa caja CLAP no puede contener menos de 24 productos, lo dijiste muy clarito ahí tenemos el video...El lunes 20 yo recibí mi caja de la que le estoy muy agradecido, como todo el mundo, muy agradecido, a lo que hace el gobierno entregándonos esta caja, que la ayuda es enorme.Recibo mi caja y mi caja tenía 16 productos, tú dices que tienen que ser 24, pero en la mía vinieron 16, te podría decir Nicolás de que hace varios años donde la caja siempre máximo tiene 18 productos, años.Fuentes de inteligencia social nos informan que hay ciudadanos que están pagando 12,000 bolívares por la caja mas tres mil de transporte y solo le están llegando doce (12) productos.Nicolás, no eres tú, por supuesto que no eres tú, es lo que te cuenta tu ministro y tu ministro es el mentiroso, pero que pasa, que si el ministro te miente...y tu te lo crees y ellos te mienten y tu repites frente a un micrófono y una cámara de televisión, tú eres cómplice de eso porque hay uno que te mintió y tu repetiste creyendo que eso era verdad.Decir que 24 productos tienen que venir en la caja es una mentira, Nicolás.