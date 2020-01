¿Cómo sería el nombramiento de un nuevo CNE a cargo del TSJ?

24 enero 2020 - En la mesa de diálogo nacional están evaluando los nombres de posibles integrantes del Consejo Nacional Electoral, los que serán remitidos al Tribunal Supremo de Justicia para que los designe formalmente, confirmaron dirigentes del MAS y de Avanzada Progresista



Lo que ha sucedido con el Poder Legislativo venezolano a partir del 5 de enero de este año hace pensar que no será posible un acuerdo, en el seno de la Asamblea Nacional (AN), para cambiar los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Aun cuando un comité preliminar con parlamentarios opositores y chavistas caminó en esa dirección, el proceso se “engatilló” antes de diciembre de 2019, cuando se debía nombrar a los representantes de la sociedad civil para llegar al comité de postulaciones.



Desde el 5 de enero dos sectores se arrogan la dirección de la AN. Una mayoría parlamentaria, encabezada por Juan Guaidó. Y una minoría, acompañada por los votos del oficialismo, liderada por Luis Parra. Ambos bandos hablaron esta semana sobre la renovación del ente comicial.



El secretario general de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, aseguró que no hay condiciones como para que el Parlamento pueda ponerse de acuerdo para avanzar hacia un comité de postulaciones. Por eso, considera que el nuevo CNE deberá ser nombrado por el TSJ.



Una visión similar es compartida por Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS). Mujica reiteró que la oposición debe rescatar el voto como herramienta de lucha, y pensar en una estrategia que funcione. “¿Cuál es el paso principal? Elegir el CNE. El CNE no se puede elegir en la AN por el disparate en que se ha convertido la AN”.



“El MAS está de acuerdo en que el CNE lo elija el TSJ en medio de un acuerdo político”, porque “si lo dejamos en manos de la Asamblea puede ser que terminemos en julio y agosto sin un CNE”.



Tanto AP como el MAS forman parte de la mesa de diálogo nacional que dialoga con el Gobierno de Nicolás Maduro.



Pero el nombramiento del CNE por parte del TSJ no quiere decir que el tribunal decide quiénes van al organismo. Tanto Mujica como Romero aseguraron que en la mesa de diálogo nacional están evaluando posibles nombres de integrantes, los que serán remitidos al TSJ para que los designe formalmente.



La fuente original de este documento es:

Contrapunto (https://contrapunto.com/nacional/como-seria-el-nombramiento-de-un-nuevo-cne-a-cargo-del-tsj/)