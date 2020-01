Constituyente Soto Rojas: Es fundamental llevar el diálogo a las bases

El dirigente social y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Fernando Soto Rojas Credito: CiudadCCS

23 de enero de 2020.- El constituyente Fernando Soto Rojas destacó este jueves la importancia de llevar el diálogo político a las bases, a las regiones y localidades para unificar a todo el pueblo venezolano.



"Hay algo que no podemos ocultar y es que todavía hay una masa opositora, de 3 a 4 millones, que se opone y a ellos hay que llegarles. Lo importante es el diálogo en las bases, en las regiones, en las localidades, levantar protestas, protestas programáticas como acción, como pueblo, como clase trabajadora, para lograr la unificación de todo el pueblo venezolano y seguirle haciendo frente a las acciones imperialistas", dijo, durante una entrevista en el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión.



En ese sentido, recalcó la resistencia, la unión y la lucha de Venezuela frente a los ataques del imperialismo, las cuales se han fortalecido desde el inicio de la Revolución Bolivariana, y exhortó a seguir fortaleciendo la conciencia ideológica política del país para seguir haciéndole frente a las acciones injerencistas.



"Históricamente somos un pueblo virtuoso, solidario, rebelde, antiimperialista y amante de la paz, lo cual con el liderazgo del Comandante (Hugo Chávez) y hoy el apoyo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha potenciado ese contenido ideológico y hoy en día somos una referencia importante para el mundo", aseveró Soto.



"Desde la llegada del comandante Hugo Chávez se notó una diferencia, ya que antes de él no existía una estrategia política de lucha contra estos grandes países que hoy intentan desestabilizarnos", expresó.



Asimismo, destacó que "el imperialismo está en una declinación histórica", tras el rompimiento de su unidad gracias a la búsqueda de un poder individual. Además, ya no poseen el monopolio total de los medios de comunicación.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)