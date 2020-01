Director de Econométrica tildó a Guaidó de "bobolongo" y de querer ser "protagonista" de plan guerrerista

Ángel García Banchs, Director de Econométrica

21 de enero de 2020.- La visita a Colombia del expresidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, y una posible reunión con el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, “no generará ninguna consecuencia positiva para el país”, sostuvo este lunes el director de Econométrica, Ángel García.



“Qué pasará luego del viaje de Guaidó? Nada. En Venezuela no pasará nada, hasta que no haya una intervención militar extranjera”, vociferó el simpatizante de la ultraderecha venezolana a través de un mensaje publicado en la red Twitter.



García criticó la supuesta gira que inició el diputado desde el vecino país tras violar la medida de prohibición del país que pesa sobre él, y señaló que en un eventual encuentro de Guaidó con el mandatario norteamericano, “Trump se daría cuenta de lo bobolongo que es”, reseñaron medios nacionales.



Al respecto, recalcó que ante la incapacidad de maniobra de la dirigencia opositora venezolana, el dignatario estadounidense debería tomar las riendas del plan intervencionista y golpista contra Venezuela y sus instituciones.



“Hasta que no entren las tropas al territorio no crea en las idioteces de políticos que tienen 20 años trabajando para el narcorégimen o colaborándole”, refirió el economista.



De igual forma, el asesor financiero de varias firmas y marcas de la burguesía nacional e internacional, manifestó su postura extremista sobre el interés bélico de EEUU contra Venezuela, y en ese orden remarcó que Guaidó y su entorno solo pretenden ser “protagonistas”.



“Si Trump se reúne con Guaidó, les apuesto que, Trump le preguntará lo siguiente: ¿Tú crees que los EEUU debe intervenir militarmente Venezuela? Y el bobolongo de Guaidó responderá: No, nosotros queremos ser los protagonistas”, asentó Ángel García Banch.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)