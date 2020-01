Dirigentes sindicales clasistas de Argentina se solidarizan con los docentes venezolanos

20 de enero de 2020.- Ante la brutal agresión sufrida por las y los docentes en el marco del Día del Maestro, dirigentes sindicales clasistas de Argentina emitieron un comunicado de solidaridad.

Este 15 de Enero los docentes convocaron a una concentracion frente a la Catedral de Caracas para caminar hasta la sede principal del Ministerio de Educación. Esta acción fue autoconvocada ya que las federaciones con la FVM a la cabeza se plegarona ir a la misa y luego a una sesión de la Asamblea Nacional, desconociendo la emblemática fecha, entonces comnvocaron a una concentracion frente al MPPE para el 16 de enero.

Los maestros y maestras de base que sufren las consecuencias de las políticas en contra de los salarios y beneficios contractuales y, que además sufren las imposiciones emanadas del MPPE que consideran que muchas de ellas van en detrimento de la educaión pública de calidad, se organizaron de manera independiente y llamaron a esta acción. Ni con las federaciones y partidos aglitinados alrededor de la figura de Juan Guaidó; ni con el gobierno nacional con su política hambreadora e irrespetuosa a la educación venezolana, al gremio docente y a los estudiantes.

Esta acción independiente fue atacada por una banda de civiles armados y le echaron a las y los docentes orina y excremento, las golpearon y robaron, así como a los periodistas. El colectivo que propinó esta agresión a mestras y maestros, actúan bajo las órdenes del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación.

A continuación el comunicado de solidaridad con las firmas de dirigentes sindicales clasistas de Argentina, repudiando el hecho.

Solidaridad con los docentes venezolanos en lucha

Los abajo firmantes, dirigentes sindicales clasistas de Argentina, nos solidarizamos con los docentes venezolanos en conflicto y rechazamos la política antiobrera y antieducativa del régimen de Maduro. Pese a estar en condiciones laborales precarias, sin recursos pedagógicos y con profundos deficiencias en la infraestructura, los docentes sostienen con su esfuerzo el sistema educativo y salen a la lucha en su defensa. El gobierno responde con persecución, hostigamiento laboral y despidos. Por eso exigimos al gobierno que cesen las actitudes represivas y se satisfagan de inmediato los reclamos docentes.

Guillermo Pacagnini, Secretario General de CICOP (trabajadores salud Pcia Bs As) y coordinador de ANCLA / Gastón Vacchiani, Secretario General UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) Córdoba / César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano- ATSA / Norma Lezana, Secretaria General Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan / Francisco Torres, Secretario Gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA / / Facundo Fernández, Directivo de AMSAFE Rosario (docentes Santa Fe) // Vanesa Gagliardi, Directiva de Ademys (docentes Ciudad de Bs. As.) y legisladora electa (banca rotativa FIT Unidad) / Luciana Echevarría, delegada departamental UEPC y legisladora provincial Córdoba // Lucrecia Cocha, Pablo Londero y Nestor Gea, Delegados Departamentales de UEPC, docentes Córdoba / Germán Gómez Congresal SUTEBA docentes San Isidro / Marcelo Iommi, Congresal SUTEBA dodentes Avellaneda // Patricia Ríos, Congresal SUTEBA docentes La Plata // Gisela Rubies, Mónica Báez, Lionel del Horno y Liliana Mischof, Delegados docentes SUTEBA // Gabriel Geist, Congresal de AGMER, Entre Ríos // Luis Meiners, Delegado AGMER (docentes de Paraná, Entre Ríos)// Priscila Ottón, Alternativa Docente y concejala electa (banca rotativa del FIT Unidad Neuquen) // Edgardo Castro, deleg. gral. ATE Subs. Trabajo CABA; / Juan Bonatto, Secretario de Derechos Humanos, AJB, Asociación Judicial Bonaerense La Plata / Olga Villarreal, Secretaria de Formación Política y Sindical y Diana Thom, Secretaria de Promoción Social y Turismo SUTEBA Quilmes (docentes) / Andrea Lanzette, Comisión Ejecutiva CTA-A Lanús por Lista Multicolor y Congresal Suteba Lanús / Mariano Veiga, Secretario General Adjunto , Asoc. Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano / Orlando Restivo, Presidente de CICOP Hospital Belgrano San Martín y directivo provincial // Ingrid Urrutia, Delegada General de ATE INCAA (Instituto de Cine) / Gastón Pinchetti, Comisión Interna, La Virginia Rosario // Alicia Flores, delegada de ATE del Hospital Milstein (ex Francés) / Marta García, Delegada General Adj. de ATE Hospital del Quemado / Maximiliano Bare, Junta Interna ATE Hospital Aeronáutico / Leonardo Nicolás Rando, Delegado ATE Ministerio de Cultura / Maería Garbino, delegada ANSES Moreno // Eve Becerro, delegada STS Hospital Posadas / Ricardo Bruno, Delegado ATE CNEA (Energía atómica) / Lucía Helín Comisión Directiva de AGD (docentes universitarios) Fac. Filosofía y Letras / Julia Saavedra, Comisión Directiva de AEJBA (Judiciales CABA) / Marcelo Martínez - delegado ATE SRT / Claudio Mora, Delegado de FATE (SUTNA) y Seetario General CTA San Fernando Lista Multicolor / Raúl Benavidez, delegado general adjunto ATE Hospital Eva Perón San Martín / Claudio Wasquin Secretario General Adjunnto y Emilio Poliak, Secretario de Organización, CTA Autónoma de Santa Cruz Lista Multicolor / / Lucia Sandobal, Secretaria Adjunta de APUNP, Universidad Nacional de la Patagonia / / // Juan González y Romy Pérez, delegados ATE Moreno // Carlos Guanciarossa, Secretario de Prensa Centro de Jubilados ATE Pcia. Buenos Aires y Secretario General Agrupación Mosconi/FETERA /Paulo Vasallo y Alejandro Parlante, Delegados ATE municipales de Rosario / Pablo Lopardo, dirigente de Alternativa Estatal de Moreno /

ANCLA - Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática (Corriente Sindical del MST)

Alternativa Estatal – Lista Naranja/Lila ATE – Alternativa Docente – Alternativa Salud – Alternativa Universitaria – Agrupación Bordó de la Sanidad (FATSA) – Alternativa Sindical de FATE (Sindicato del Neumático - Lista Gris) / Lista Violeta - Unión Ferroviaria



https://mareasocialista.org/2020/01/20/dirigentes-sindicales-clasistas-de-argentina-se-solidarizan-con-los-docentes-venezolanos/