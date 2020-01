Australia va de grandes incendios a fuertes lluvias con inundaciones

En Australia, un país que durante meses ha estado sufriendo los efectos de fuertes incendios forestales, por fin han llegado las lluvias torrenciales, para alivio de sus residentes y animales, inlcuidos los que son peligrosos.



Brendan Horne, un habitante de la localidad de Burleigh Heads (estado de Queensland), vio este sábado a un tiburón nadando por una calle inundada. En su cuenta de Facebook compartió la imagen de la aleta del animal sobresaliendo del agua.



"No hay nada como un tiburón nadando por la calle. Ahhhh, Australia. En un instante estás ardiendo, y al siguiente estás enviando máquinas asesinas que nadan en tu sala de estar", escribió Horne en su publicación, que se ha viralizado y ya ha sido compartida más de 10.000 veces.



Unas lluvias muy esperadas



Fuertes precipitaciones cayeron esta semana en los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland, los más afectados por la sequía y los incendios forestales que provocaron la muerte de decenas de personas y más de mil millones de animales.



En Queensland ya cayó el triple de agua equivalente a un mes de precipitaciones, y actualmente las principales carreteras del estado están cerradas.



Mientras tanto, las autoridades advierten sobre un nuevo peligro: en aquellas áreas de tierra donde se ha quemado toda la vegetación, se esperan inundaciones y deslizamientos de tierra.



Se prevé que las lluvias y tormentas fuertes continúen en el este de Australia hasta el fin de esta semana. Los australianos, por su parte, no pueden ocultar su alegría, porque, aunque las lluvias no extingan el fuego por completo, por lo menos ayudarán en la lucha contra las llamas.







