(VIDEO) Enrique Ochoa Antich y el recurso de amparo sobre la Asamblea Nacional que presentó ante el TSJ

Enrique Ochoa Antich introdujo a título personal, como ciudadano, ante el Tribunal Supremo de Justicia la solicitud de un recurso de amparo constitucional, el día siete de enero, en relación a una situación si se quiere insólita, en todo caso irregular que se presentó en el país, en la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, según lo señala en la introducción de la presente entrevista, César Henríquez.



El día cinco de enero en lugares distintos se eligieron dos directivas de la Asamblea Nacional, paralelas, antagónicas...situación insostenible en el tiempo y violatoria de la Constitución Nacional.



Se inició esta breve pero sustanciosa entrevista con la pregunta inicial formulada por Henríquez a OchoaAntich:



¿Cuales fueron las motivaciones y los antecedentes de este recurso de amparo que introdujiste en el TSJ?

Credito: aporrea tvi

La motivación, por supuesto, es mucho mas que jurídica estrictamente o que legal...



Para los venezolanos que padecemos hambre, cortes de agua, apagones, la peor inflación del planeta, etcétera, observar a la que debería ser casa de las leyes, casa de los acuerdos, casa de la negociación política convertida, como dice el DRAE, en un gallinero, en un espacio donde la gritería no permite escuchar ni hablar, pues sencillamente debe haber sido para todos los venezolanos, como lo fue para mi, algo verdaderamente enojoso.



Yo vi aquello con estupor y con vergüenza.



Entonces, pensado que además, si hay dos directivas, se pone en discusión la propia existencia de la institución y si se pone en discusión la existencia de la institución.



Yo que soy uno, como elector, como ciudadano, sin representar a mas nadie sino a mi persona, pero en todo caso, soy uno de los casi catorce millones de electores que acudimos a elegir a esa asamblea y que tenemos el derecho según la Constitución de la República, según el artículo 62, a la representación, a la participación a través de la representación.



Consideré que estaba en riesgo ese derecho y pedí al Tribunal Supremo que me amparara.



Lo que yo pedí fue que se realice una verificación nominal de esa votación porque yo creo, como todos admitimos, no pueden haber dos mayorías, tiene que haber una mayoría y una minoría.



Alguno de los dos lados nos está mintiendo y los venezolanos merecemos saber la verdad.



El TSJ podría mandar a repetir la votación.



Invitamos a aporreadores y aporreadoras a ver integralmente la entrevista exclusiva que ofrecemos.