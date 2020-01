Herman Escarrá: Directiva de la AN tiene potestad para solicitar al TSJ revertir el desacato

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá. Credito: VTV

17 Enero 2020 - El Constituyente Hermánn Escarrá afirmó este viernes que la directiva actual o un grupo de diputados tienen la potestad de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), salir de la condición de desacato en la que están inmersos tras incumplir decisiones del Alto Tribunal.



Escarrá durante una entrevista en el programa Al Aire transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), precisó que la decisión está en manos de los diputados por que es un derecho inherente a la naturaleza del cargo solicitar al TSJ poner orden en uno de los poderes fundamentales de la República.



Puntualizó que si algo deseamos los venezolanos tal como lo han expresado el Presidente Maduro (Nicolás) y a Diosdado Cabello, además de tener una oposición civilizada, seria y responsable es la restitución del orden constitucional, en el seno de la Asamblea Nacional.



Escarrá indicó que el proceso de salida del desacato es sencillo si todos los diputados están de acuerdo, por consiguiente se efectúa una elección en el marco de la Carta Magna y esa directiva debe respetar la sentencia del TSJ, porque si incorpora a quienes no deben ser incorporados caerían de nuevo en un vicio de nulidad grave.



El Constituyente aclaró sin embargo que en su opinión personal, en el momento en que se produjo el desacato había una directiva encabezada por Henry Ramos Allup y es desde allí que se debe restituir el orden jurídico, por lo que determinó que todos lo que ha ocurrido luego sigue siendo inconstitucional e ilegal.



Explicó ante la pregunta sobre los cuestionamientos a la elección de la nueva junta directiva de la AN que en el orden constitucional el tema es de raíz por cuanto el TSJ en diversas sentencias ha señalado que la AN y sus integrantes están en desacato por incumplimiento de sus decisiones, y que por lo tanto las decisiones de la Asamblea son nulas, sin validez y efecto jurídico.



Indicó que por otra parte en el orden político un sector mayoritario de la oposición convoca a una elección tras vencerse el periodo donde gana un sector que se le opone a Juan Guaidó, a quien califica de usurpador de un poder público y responsable del desfalco a empresas de la nación como Citgo.



