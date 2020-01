Diosdado Cabello sugiere que la milicia custodie sede de la AN en calidad de "alerta temprana"

Credito: AVN

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, propuso que la Milicia conforme una guardia de alerta temprana en el Palacio Federal Legislativo.



“Deberíamos montar unas guardias de alerta temprana… con los milicianos, una guardia de alerta temprana: ‘Vienen los locos, allá viene el pueblo’, se me ocurre, porque esto en verdad es una gran victoria de nuestro pueblo”, dijo en la sesión en reconocimiento a los Maestros.



Cabello ofreció estas declaraciones tras un incidente en las afueras del Palacio, cuando un grupo de personas impidió el acceso de una caravana de parlamentarios de oposición. Al respecto indicó que, si les hubiese correspondido a los constituyentes defender el Parlamento lo habrían hecho, pero sostuvo que el centro de la ciudad “es territorio libre de violencia”.



“El que se meta con uno, se mete con todos… ese pueblo que está ahí en la calle, los motorizados que se vinieron para acá, nosotros no vamos a meternos con nadie, pero el centro de Caracas es territorio libre de violencia, es territorio liberado para la paz”, señaló.



Advirtió que no permitirá amenazas del diputado Juan Guaidó y señaló que los diputados de la oposición podrán asistir al Palacio Federal solo cuando el diputado Luis Parra convoque a sesiones.



este miércoles se realizó una sesión especial en la ANC para conmemorar el Día del Maestro, en la que fue aprobado un acuerdo que destaca el inestimable servicio de los educadores al país.



“Cada aula es un área de enseñanza, educación liberadora con todas las experiencias de docentes íconos de la enseñanza. Me sumo a la felicitación y reconocimiento de todos los maestros en su día”, expresó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 498 veces.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/plantean-que-la-milicia-custodie-sede-de-la-an/)