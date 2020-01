Juan Barreto: “Más temprano que tarde, el pueblo le pasará factura a la polarización”

Credito: Contrapunto

El dirigente señala que le toca a Guaidó probar el apoyo que tienen y por qué sustituyó a diputados activos y presentes por suplentes. A Parra le exige presentar las actas de asistencia y resultado de votación que lo eligió presidente



“La polarización ha triturado la legitimidad de las instituciones”, sentencia Juan Barreto, dirigente político y fundador del movimiento Redes y sostiene que los esfuerzos de la clase política deben apuntar al reencuentro de los venezolanos por la vía de la ponderación y la mesura democrática.



“Los venezolanos requerimos con urgencia retomar el camino constitucional de la democracia nacional, para así hacer posible la recomposición del tejido que demanda la sociedad nacional, y así rescatar la figura del Estado-Nación hoy sustituida por el partido-Estado”, sostiene Barreto quien cuestionó, en su momento desde las filas del chavismo, la creación del Psuv.



Sobre esta misma realidad, destacó “la nueva situación política del país es producto de la confrontación polarizada que desde hace años arrastra al país, esto ha traído como consecuencia la destrucción de las institucionalidad venezolana, pero el nuevo dato de la realidad es que hoy uno de los polos se fragmentó”.



“Hoy surge una Asamblea Nacional que desplaza a Guaidó de la centralidad y lo pone a tratar de demostrar su legitimidad. El dato es que 30 parlamentarios se le revelan y logran una alianza que lo descoloca”, sostiene Barreto.



El dirigente saca sus cuentas y razona: “Si eran 112 diputados los electos en el 2015, de los cuales tres de ellos son los cuestionados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entonces quedan 109 diputados de los cuales existen 30 rebeldes contra la tendencia guaidoista de la oposición extrema, mi pregunta es de donde salieron los supuestos 100 votos para nombrar la nueva junta directiva de la AN”.



Sostiene que a Guaidó le toca convencer “con pruebas y no con show o campañas mediáticas, cómo y porqué incorporó a diputados suplentes a una votación estando activos, incorporados y presentes en la convocatoria de la mañana, los diputados principales, situación que contra viene el reglamento de debate de la AN”.



Al mirar hacia la “otra” junta directiva de la AN sostiene que Luis Parra también tiene que dar explicaciones



“Le toca al diputado Luis Parra, presentar las actas de asistencia y resultado de votación que lo eligió presidente de la nueva junta directiva del Parlamento. Pero en última instancia es al pueblo al que le toca otorgar la legitimidad y está depende de la verdad. La AN será aquella que logre legitimidad de gestión, es decir, que aporte soluciones al país, como es el de un nuevo CNE, nuevas elecciones parlamentarias, que garantice la legalización de partidos, condiciones competitivas y democráticas”, aseveró el fundador del movimiento Redes.



Finalmente denunció la militarización del Poder Legislativo, el uso abusivo de la fuerza para evitar el ingreso de diputados a la sección de votación, estos no es sano para la democracia del país, y “demuestra la deriva autoritaria que pareciera que cobra más fuerza en el gobierno”.

