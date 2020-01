Olga Álvarez: Venezuela no es un programa político, ni electoral, es un Proyecto histórico

Credito: Prensa VTV

14 Enero 2020 - Venezuela no es un programa político, ni un programa electoral, sino un proyecto histórico, así lo aseguró la abogada constitucionalista, Olga Álvarez, durante su participación en el programa 360 transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).



Destacó que en el 2019, Venezuela vivió 20 años en uno, ya que, a su juicio, fue un año bien intenso, en cuanto a ataques y arremetidas contra el pueblo venezolano.



“Hay una situación de permanente hostilidad contra el presidente Maduro, contra el pueblo de Venezuela, contra el país, a nivel nacional e internacional; el golpe a la moneda continuó y se hizo más agudo, intentaron bloquear el Petro con las decisiones y las “sanciones” de Estados Unidos, agudizaron las medidas coercitivas y unilaterales, también incorporaron ataques a los empresarios que se vinculan con el Gobierno, haciendo mucho más difícil la posibilidad de que Venezuela resolviera los problemas económicos que se puedan presentar a raíz de la guerra económica”, señaló.



La abogada constitucionalista, se refirió al discurso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante la presentación del Mensaje Anual a la Nación, desde la sede del Poder Plenipotenciario, recalcando las 7 Líneas Estratégicas situadas por el Mandatario Nacional.



Aseveró que es la consecución del diseño del Proyecto de Bolívar, que el comandante Chávez desde el año 1999 empezó a plasmar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los programas políticos, que ahora son obstaculizados por la guerra económica y por la inestabilidad que se quiso crear políticamente en el país.



“Con estas 7 Líneas Estratégicas, se ve que el presidente Maduro está colocando la oreja en el suelo, está escuchando el clamor del pueblo, porque hay mucha incertidumbre con respecto a los servicios, con la mejoría y la eficiencia en todo el aparato del Estado, que se vio golpeado por la guerra económica”, indicó.



Aseguró, que las 7 Líneas Estratégicas están enfocadas directamente en el clamor del pueblo, en fortalecer el Carnet de la Patria, lograr el consenso nacional en lo económico y en lo político. “Están enfocadas a proteger al pueblo que es víctima de la guerra económica y de cada uno de los ataques que se vienen suscitando en el país”, dijo.



Señaló, que la extrema derecha nunca ha tenido un proyecto político, porque nunca se han puesto de acuerdo en qué es lo que quieren, solo están a la orden del gobierno de los Estados Unidos, pero a su juicio, no tienen un proyecto de patria, un proyecto de país, un proyecto de familia, de comunidad como para plantearlo y poder debatirlo.



“Es saludable garantizarle al país la paz, y que ellos (la oposición) salgan de la guerra interna que tienen”, exhortó Olga Álvarez.



Finalizó, reflexionando que el problema no es el discurso político, sino que tiene que cesar el discurso de odio. “Nuestra tarea es la paz”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 390 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)