Invitan a la conmemoración de los 139 años de la llegada de José Martí a Venezuela a partir del 20 de enero en Caracas

José Martí

14 de enero de 2020.- La Casa de Nuestra América José Martí, conjuntamente con la Embajada de Cuba, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Vice-Ministerio de la Identidad y Diversidad Cultural, la Biblioteca Nacional, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, el Club Martiano Simón Bolívar, la Fundación Ernesto Che Guevara, el Movimiento Corriente Histórica Social Abia Yala, el Frente Asambleario Popular, el Comité de Solidaridad Internacional, el Comité de Solidaridad Internacional y el Movimiento de CSolidaridad Mutua Cua Venezuela,



Les invitan a participar en los actos de



CONMEMORACIÓN DE LOS 139 AÑOS DE LA LLEGADA DE JOSÉ MARTÍ A VENEZUELA Y LOS 167 AÑOS DE SU NATALICIO,



del 20 al 28 de enero 2020



De acuerdo al siguiente programa:



Lunes 20 de enero de 2020,



10 am. Casa de Nuestra América José Martí / Apertura de la exposición “A 130 Años de La Edad de Oro, los Niños dibujan a Martí”. Colectiva de los niños y niñas, usuarios y usuarias de las Bibliotecas Públicas de Venezuela.



Martes 21 de enero 2020



10.00 am Plaza Bolívar de Caracas / Ofrenda Floral en Conmemoración de los 139 Años de la llegada de José Martí a Caracas. Acto Ceremonial.



Ofrenda por autoridades venezolanas y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera.



Himnos a cargo del Coro “Hugo Chávez” y la Banda Marcial de Caracas.



Miércoles 22 de enero 2020.



10 am. Casa de Nuestra América José Martí / Lecturas a Martí. Fragmentos de textos y poemas. Participación del grupo “En la otra orilla”, Niños de la Escuela Nacional “José Martí” de Sarría. Videos musicales con Pablo Milanés, Compay Segundo, Sara González, Nacha Guevara, Oscar Chávez, Leonardo Delgado y Amaury Pérez,



1) Lectura de fragmento del discurso de José Martí en el Club del Comercio de Caracas por Wolfgang Vicent.



2) Video de Pablo Milanés interpretando “Es rubia el cabello suelto”



3) Fragmento de la crónica “Un viaje a Venezuela” de José Martí, a cargo de Zulay Navarro.



4) Video de Oscar Chávez interpretando “La niña de Guatemala”



5) Lectura de fragmento de “Nuestra América” por Eudis Borra.



6) Video de Compay Segundo interpretando “Guantanamera”



7) Declamación de poema de Ismaelillo de José Martí por niño de la Escuela “José Martí” 8) Video de Sara González interpretando de “Ismaelillo”: “Mi caballero”



9) Lectura de poema de “La Edad de Oro”, “Los dos príncipes” por niño de la Escuela “José Martí”.



10) Niño representando al joven José Martí, atraviesa el Salón Simón Bolívar.



10) Video de Nacha Guevara interpretando “Versos Sencilllos” y “Madre”í.



11) Lectura de los versos sencillos por el grupo “En la otra orilla”. Participación del público.



12) Video de Amaury Pérez interpretando “Carmen”



13) Lectura de fragmentos de Discursos de Martí sobre Venezuela y Simón Bolívar por Wolfgang Vicent.



13) Video de Leonardo Delgado interpretando de “Ismaelillo”, “Príncipe enano”



14) Cierre musical con grupo invitado.



Presentadora: Vilma Guilarte.





Jueves 23 de enero de 2020.



10 am. Casa de Nuestra América José Martí / Foro. “Tres martianos venezolanos: Santiago Key Ayala, Ramón Losada Aldana y Edmundo Aray”. Ponentes: Rubén Rodríguez, Enrique García y Wolfgang Vicent



Viernes 24 de enero de 2020:



10 am. Casa de Nuestra América José Martí / Proyección de la película de Edmundo Aray “José Martí ese soy yo”. Facilitadores: Especialistas en Medios Audiovisuales Walter Reyes y Vladimir Sosa del Archivo Audiovisual de Venezuela.



Martes 28 de enero 2020.



10 am. Plaza José Martí / Ofrenda Floral a José Martí en los 167 Años de su Natalicio.



Ofrenda



Himnos a cargo del Coro “Hugo Chávez”



Palabras del Excelentísimo Embajador, Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera.



Palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas.



Intervención del Orador de Orden.



Interpretación musical.



¡Les esperamos a todos!