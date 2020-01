(VIDEO) Preguntamos a la gente en el centro de Caracas: ¿Cómo le ha ido con su aguinaldo de medio Petro?

Jueves, 09 de enero de 2020.- El gobierno nacional otorgó un bono extra de medio Petro a pensionados y empleados públicos, el pasado mes de diciembre y salimos al centro de Caracas a indagar, a preguntarle a la gente que tal les ha ido con su extra aguinaldo.



Por la cantidad de los entrevistados que tuvimos, decidimos presentarlos en dos videos, a continuación les presentamos al primero.



Contamos con la colaboración de César Henríquez, quien habitualmente trabaja en las encuestas que realizamos y en esta ocasión preguntó a los entrevistados: ¿Cómo le ha ido con su aguinaldo de medio Petro? y aquí les presentamos a aporreadores y aporreadoras lo que nos respondieron:



José Cermeño: para cobrar el Petro es un problema porque habemos muchos que no sabemos trabajar eso, entonces se nos hace complicado, pues, la cuestión, opinó nuestro primer entrevistado, de todas maneras tenemos que aprender para sacarle provecho al Petro pues, que es una solución para el sistema de las cosas que estamos viviendo hoy día.

Jennifer Uzcátegui: mucha gente mayor no entiende como retirar los fondos del Petro, deberían de dar una buena explicación por medio de los medios, los periódicos, las redes sociales, en ese particular hay una pequeña dificultad. Del Petro no deberían de ser los pensionados, nada mas…debería otorgarse a toda la población, porque la población está necesitada verdaderamente, el sueldo del venezolano no cubre la cesta básica.

Néstor Rodríguez: en realidad no he tenido conocimiento de lo que la gente haya recibido, son contadas la gente que haya recibido este Petro….soy pensionado pero no me ha llegado y así como yo hay miles. Allí hay unos cuantos pero a la mayoría no le ha llegado, a la mayoría del pueblo no le ha llegado.

Napoleón Requena Rojas: la dificultad es que los negocios que están adheridos al Petro y que se dijo que habían ciento y yo no se cuantos mil adheridos al Petro no están funcionando, entonces, los pocos que están funcionando están colapsados y la plataforma se cae, va y viene, va y viene, ese es el único inconveniente pero todo está bien. He comprado con el Petro, he comido arepa, he comido empanada, he tomado malta con el Petro…la única mayor dificultad es la cola que se tarda mucho.

Anabel: bien, todo bien, marchando bien, lo único que si noté es que habían pocos establecimientos que no quisieron aceptarlo, pero ya a la final, la gente se dio cuenta de que si valía la pena y empezaron a aceptarlo en varias partes…ellos tenían que ver donde tenían que haberlo colocado, el gobierno debe obligar a los comerciantes a aceptarlo.

María: ni siquiera para comprar comida se pudo…no he podido utilizarlo, hice cuatro veces la cola y no he podido…había bastante gente en la cola…recomienda al gobierno que lo ponga en efectivo porque nosotros lo necesitamos con mucha urgencia…el plazo que pide el gobierno de siete días no me parece porque uno necesita eso para comprar comida.

Emmanuel Navas: 10%, 10%, te quitan 300,000 bolos, usted se imagina la cantidad de gente que hay, que todavía no lo ha gastado, muchos lo tienen pero están ahí a la expectativa para esperar que se estabilice la, la, los locales porque hay muchos locales que no lo quieren pasar porque como eso lo da el gobierno entonces no quieren, son saboteadores, pues. Yo le digo al gobierno que tiene que ponerse las pilas porque hay mafias por ahí que ya están tratando de hacerse ricos a costillas de, de… dicen que hay fiscalizaciones de precios y eso, pero, ¿dónde están?, la cuestión no es sancionarlos sino cerrarle el negocio, porque ahí pierden mas ellos.

Claret Vallés: yo estoy en la crema y nata de la corrupción, de la corrupción de esta índole…de la corrupción comercial, en Chacao, yo estoy en Chacao, especularon como les dio la gana, al revés y al derecho y sobre todo a la gente de menos capacidad intelectual, los enrollaron todos, en vez de cobrarles 100 les cobraban 200, 300, 400…hay que conocer las virtudes y los defectos de los mandatarios, tenían que tener mejor información desde el punto de vista técnico, explicarle a la gente el mecanismo.